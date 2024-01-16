Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение

Эта картошка в рукаве выручит вас, когда некогда стоять у плиты. Блюдо подходит для ужина. Им можно накормить как взрослых, так и детей. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".
Возьмите один килограмм картошки, одну среднюю морковку, один томат, луковицу, специи для картофеля, немного зелени, несколько зубчиков чеснока.
Процесс приготовления:
Картофель нарежьте в форме кубиков. Морковь накрошите в форме брусочков, лук — полуколец. Насыпьте специи и положите ложку растительного масла.
Помидор натрите на тёрке. Добавьте к картошке и всё размешайте.
Рукав для запекания наполните данной смесью. Выпекайте при 180 градусах полтора часа.
Готовое блюдо пересыпьте в миску, перемешайте с добавлением чеснока (выдавить в чеснокодавилке) и измельчённой зелени. Накройте плёнкой и подождите пять минут. Блюдо готово.
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