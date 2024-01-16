Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение

Вкусная картошка в рукаве — ужин без возни

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта картошка в рукаве выручит вас, когда некогда стоять у плиты. Блюдо подходит для ужина. Им можно накормить как взрослых, так и детей. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".

Фото: Own work by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Возьмите один килограмм картошки, одну среднюю морковку, один томат, луковицу, специи для картофеля, немного зелени, несколько зубчиков чеснока.

Процесс приготовления:

Картофель нарежьте в форме кубиков. Морковь накрошите в форме брусочков, лук — полуколец. Насыпьте специи и положите ложку растительного масла.

Помидор натрите на тёрке. Добавьте к картошке и всё размешайте.

Рукав для запекания наполните данной смесью. Выпекайте при 180 градусах полтора часа.

Готовое блюдо пересыпьте в миску, перемешайте с добавлением чеснока (выдавить в чеснокодавилке) и измельчённой зелени. Накройте плёнкой и подождите пять минут. Блюдо готово.