Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение

Your browser does not support the audio element.

Эта картошка в рукаве выручит вас, когда некогда стоять у плиты. Блюдо подходит для ужина. Им можно накормить как взрослых, так и детей. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".

Фото: Own work by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license