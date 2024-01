Аппетитное блюдо с курицей и томатами на ужин разнообразит меню: влюбляет с первого раза

Попробовав один раз эту пепперонату, домочадцы будут просить готовить его ещё. Блюдо сочное и влюбляет себя после первой порции. Рецептом поделилась группа В Контакте "Любимые рецепты".

Фото: This photo was taken in Boise on 8 July 2012 when we prepared Chicken 65 for us by Amiyashrivastava is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license