Аппетитное блюдо с курицей и томатами на ужин разнообразит меню: влюбляет с первого раза

Попробовав один раз эту пепперонату, домочадцы будут просить готовить его ещё. Блюдо сочное и влюбляет себя после первой порции. Рецептом поделилась группа В Контакте "Любимые рецепты".
Подготовьте полкилограмма куриного филе, одну ст. л. муки, соль и перец, две луковицы, четыре зубчика чеснока, два болгарских перца, 400 г томатов (можно использовать томаты в собственном соку), две ст. л. томатной пасты (при использовании помидоров в собственном соку не понадобится).
Приготовление:
1. Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте соль, перец, муку. Всё размешайте.
2. Филе следует обжарить с добавлением масла около 5 минут. После этого положите мясо в отдельную ёмкость.
3. Пропустите чеснок через пресс, лук нарежьте в форме полуколец, перец — соломкой.
4. К очищенным от кожуры томатам положите две ложки томатной пасты. Превратите в пюре блендером.
5. Обжарьте лук с чесноком около пяти минут. Используйте ту сковороду, в которой готовили филе. Положите перец и готовьте ещё 5 минут. Положите куриное мясо и вместе с томатами готовьте ещё 20 минут.
6. Перед подачей на блюдо посыпьте зелень.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.