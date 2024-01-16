Аппетитное блюдо с курицей и томатами на ужин разнообразит меню: влюбляет с первого раза

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Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню

1:25
Еда

Попробовав один раз эту пепперонату, домочадцы будут просить готовить его ещё. Блюдо сочное и влюбляет себя после первой порции. Рецептом поделилась группа В Контакте "Любимые рецепты".

Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Фото: This photo was taken in Boise on 8 July 2012 when we prepared Chicken 65 for us by Amiyashrivastava is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Подготовьте полкилограмма куриного филе, одну ст. л. муки, соль и перец, две луковицы, четыре зубчика чеснока, два болгарских перца, 400 г томатов (можно использовать томаты в собственном соку), две ст. л. томатной пасты (при использовании помидоров в собственном соку не понадобится).

Приготовление:

1. Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте соль, перец, муку. Всё размешайте.

2. Филе следует обжарить с добавлением масла около 5 минут. После этого положите мясо в отдельную ёмкость.

3. Пропустите чеснок через пресс, лук нарежьте в форме полуколец, перец — соломкой.

4. К очищенным от кожуры томатам положите две ложки томатной пасты. Превратите в пюре блендером.

5. Обжарьте лук с чесноком около пяти минут. Используйте ту сковороду, в которой готовили филе. Положите перец и готовьте ещё 5 минут. Положите куриное мясо и вместе с томатами готовьте ещё 20 минут.

6. Перед подачей на блюдо посыпьте зелень.

ПЕППЕРОНАТА с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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