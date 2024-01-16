Пригласите домашних на чаепитие с вкуснейшим шоколадным пирогом

Шоколадный пирог с глазурью: очень нежный, а готовится с два счёта

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный шоколадный пирог с блестящей шоколадной глазурью к чаю можно сделать буквально в два счёта! Возьмите на вооружение идею от YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", и приглашайте домашних на чаепитие!

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

2 яйца;

130-140 г муки;

120 г сахара;

100 г сливочного масла;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

50 г молока;

щепотка соли;

2-3 ч. л. растворимого кофе;

1 ст. л. какао

Сметанно-шоколадная глазурь

3 ст. л. сметаны;

3 ст. л. сахара (сахарной пудры);

3 ст. л. какао;

40 г сливочного масла.

Приготовление

1. В миску разбейте яйца, положите сахар, добавьте щепотку соли. Взбейте миксером до белой пены. Добавьте мягкое сливочное масло, муку, 1 ст. л. какао и перемешайте миксером, пока масса не станет однородной.

2. В отдельном стакана растворите кофе в небольшом количестве горячего молока, влейте в тесто, снова перемешайте.

3. Переложите тесто в форму и выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Покройте пирог шоколадной глазурью (для её приготовления просто смешайте все ингредиенты и прогрейте их на слабом огне, не доводя до кипения). Когда она застынет, нарежьте пирог на куски.