Пригласите домашних на чаепитие с вкуснейшим шоколадным пирогом

Вкусный шоколадный пирог с блестящей шоколадной глазурью к чаю можно сделать буквально в два счёта! Возьмите на вооружение идею от YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", и приглашайте домашних на чаепитие!
Ингредиенты:
Сметанно-шоколадная глазурь
Приготовление
1. В миску разбейте яйца, положите сахар, добавьте щепотку соли. Взбейте миксером до белой пены. Добавьте мягкое сливочное масло, муку, 1 ст. л. какао и перемешайте миксером, пока масса не станет однородной.
2. В отдельном стакана растворите кофе в небольшом количестве горячего молока, влейте в тесто, снова перемешайте.
3. Переложите тесто в форму и выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Покройте пирог шоколадной глазурью (для её приготовления просто смешайте все ингредиенты и прогрейте их на слабом огне, не доводя до кипения). Когда она застынет, нарежьте пирог на куски.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.