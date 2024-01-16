Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными

Это замечательное блюдо вкусное, полезное и простое в приготовлении. А главное — чудесный румяный овсяноблин с хрустящей корочкой от YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" можно есть в любое время дня, утром или вечером. Он поможет остаться стройными и даже скинуть лишние килограммы!
Ингредиенты
Приготовление
1. В глубокий салатник насыпьте стакан овсяных хлопьев, залейте их молоком комнатной температуры. Оставьте овсянку набухать на 5 минут.
2. Сыр "чеддер" натрите на крупной тёрке.
3. В миску с хлопьями разбейте 2 яйца, посолите по вкусу, поперчите, перемешайте. Влейте несколько ложек растительного масла, всыпьте натёртый сыр и ещё раз хорошо перемешайте. Добавьте сухие травы по вкусу.
4. На сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите массу из овсянки, разровняйте. Готовьте с каждой стороны примерно по 3-5 минут (перевернув овсяноблин при помощи тарелки).
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.