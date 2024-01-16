Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как разбавить однотонный маникюр: 5 простых идей
Названы основные упражнения для прокачки мышц пятой точки
Билеты на зарубежные концерты нарастили объёмы перепродажи
Ученые предупредили о наличии вредного соединения в бытовой химии
Кубанский губернатор Кондратьев призвал запретить вечеринки
Тим Бёртон и Моника Беллуччи решили не скрывать свои чувства на премии "Эмми"
Волочкова простила Джигурду за публикацию приватного видео
С 1 марта станет значительно труднее пройти техосмотр автомобиля
Сенатор Климов назвал провокацией призыв создать нейтральный флот в Черном море
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными

Полезный завтрак или ужин: быстрый и вкусный овсяноблин для желающих похудеть

1:19
Еда

Это замечательное блюдо вкусное, полезное и простое в приготовлении. А главное — чудесный румяный овсяноблин с хрустящей корочкой от YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" можно есть в любое время дня, утром или вечером. Он поможет остаться стройными и даже скинуть лишние килограммы!

Полезный завтрак или ужин: быстрый и вкусный овсяноблин для желающих похудеть
Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1 стакан овсяных хлопьев;
  • 1 стакан молока;
  • небольшой кусочек сыра "чеддер" (около 100 г);
  • 2 яйца;
  • несколько ст. ложен растительного масла;
  • соль, перец, сухие травы по вкусу.

Приготовление

1. В глубокий салатник насыпьте стакан овсяных хлопьев, залейте их молоком комнатной температуры. Оставьте овсянку набухать на 5 минут.

2. Сыр "чеддер" натрите на крупной тёрке.

3. В миску с хлопьями разбейте 2 яйца, посолите по вкусу, поперчите, перемешайте. Влейте несколько ложек растительного масла, всыпьте натёртый сыр и ещё раз хорошо перемешайте. Добавьте сухие травы по вкусу.

4. На сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите массу из овсянки, разровняйте. Готовьте с каждой стороны примерно по 3-5 минут (перевернув овсяноблин при помощи тарелки).

Не можете похудеть?! А вы попробуйте это ЧУДО БЛЮДО! На завтрак обед или ужин. Быстро и очень вкусно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Как отличить искусственные яйца
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Последние материалы
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025
Быстрый торт из кукурузных палочек к чаю
Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать
Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов
Профессор Идова: иммунитет у оптимистов крепче, в их крови больше иммунных клеток
10 секретов красоты китаянок, которые помогут выглядеть моложе своего возраста
Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 20,9% за 2023 г
Жителю Новосибирской области грозит 5 лет за убийство кота
Глава МИД Украины предложил ВСУ сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
Маск высказался за мирную конференцию по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников