Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт

Изысканный и лёгкий торт на кефире выручит вас, когда гости на пороге. Те, кто его попробует, будет спрашивать рецепт, ведь блюдо просто тает во рту. Его опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".
Для теста вам понадобятся три яйца, стакан кефира, стакан сахара, половина чайной ложки соды, два стакана муки.
Приготовление:
Тщательно взбить все ингредиенты до получения консистенции похожей на густую сметану. Разделить тесто на две равные части, к одной добавить 1 чайную ложку какао. Выпекать два коржа, остудить и разрезать каждый на две части острым ножом.
Для крема возьмите 500 г сметаны и 100 г сахара. Намажьте коржи кремом (по вкусу добавьте орехи и цукаты). Сверху посыпьте какао. Оставьте пирог для пропитки на три часа. Десерт готов.
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