Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт

Пирог на кефире сделает приятным чаепитие

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Изысканный и лёгкий торт на кефире выручит вас, когда гости на пороге. Те, кто его попробует, будет спрашивать рецепт, ведь блюдо просто тает во рту. Его опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".

Фото: Coca de llanda / Coca de iogurt by La.blasco is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для теста вам понадобятся три яйца, стакан кефира, стакан сахара, половина чайной ложки соды, два стакана муки.

Приготовление:

Тщательно взбить все ингредиенты до получения консистенции похожей на густую сметану. Разделить тесто на две равные части, к одной добавить 1 чайную ложку какао. Выпекать два коржа, остудить и разрезать каждый на две части острым ножом.

Для крема возьмите 500 г сметаны и 100 г сахара. Намажьте коржи кремом (по вкусу добавьте орехи и цукаты). Сверху посыпьте какао. Оставьте пирог для пропитки на три часа. Десерт готов.