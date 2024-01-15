Просто смешайте ингредиенты: нежный пирог со смородиной к чаю

Когда совсем нет времени, а к чаю приготовить что-нибудь вкусное хочется, на помощь придёт нежный пирог-пятиминутка по рекомендации YouTube-канала "Hilola gotovit". Чтобы его сделать, достаточно просто смешать все ингредиенты и поставить выпекаться, и всё!
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление
1. Разбейте 3 яйца, добавьте щепотку соли, 12 ст. л. сахара, смешайте массу венчиком. Влейте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, не забывая хорошо перемешивать. Добавьте 12 ст. л. муки и разрыхлитель, смешайте довольно жидкое тесто.
2. Всыпьте в тесто смородину (можно замороженную), снова всё хорошо перемешайте ложкой.
3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, налейте в неё тесто со смородиной.
4. В отдельной мисочке смешайте 40 г муки, 40 г сахара, 30 г сливочного масла, перетрите руками до получения крошки. Поверх теста равномерно насыпьте 50 г смородины, а сверху — масляную крошку.
5. Выпекайте пирог в нагретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
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