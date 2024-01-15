Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Московском академическом театре сатиры состоится премьера спектакля "Пигмалион"
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
ЕК призвали ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Просто смешайте ингредиенты: нежный пирог со смородиной к чаю

Нежный пирог к чаю со смородиной: придёт на помощь, когда совсем нет времени

1:38
Еда

Когда совсем нет времени, а к чаю приготовить что-нибудь вкусное хочется, на помощь придёт нежный пирог-пятиминутка по рекомендации YouTube-канала "Hilola gotovit". Чтобы его сделать, достаточно просто смешать все ингредиенты и поставить выпекаться, и всё!

Нежный пирог к чаю со смородиной: придёт на помощь, когда совсем нет времени
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 12 ст. л. сахара;
  • 12 ст. л. молока;
  • 12 ст. л. муки;
  • 12 ст. л. растительного масла;
  • 10 г разрыхлителя;
  • щепотка соды;

Для начинки:

  • 200 г смородины;
  • 40 г сахара;
  • 40 г муки;
  • 30 г сливочного масла;
  • 50 г смородины дополнительно.

Приготовление

1. Разбейте 3 яйца, добавьте щепотку соли, 12 ст. л. сахара, смешайте массу венчиком. Влейте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, не забывая хорошо перемешивать. Добавьте 12 ст. л. муки и разрыхлитель, смешайте довольно жидкое тесто.

2. Всыпьте в тесто смородину (можно замороженную), снова всё хорошо перемешайте ложкой.

3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, налейте в неё тесто со смородиной.

4. В отдельной мисочке смешайте 40 г муки, 40 г сахара, 30 г сливочного масла, перетрите руками до получения крошки. Поверх теста равномерно насыпьте 50 г смородины, а сверху — масляную крошку.

5. Выпекайте пирог в нагретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

Когда совсем нет времени! Нежный пирог к чаю за 5 минут! Всё смешал и в духовку
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние "огоньки"
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние "огоньки"
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Последние материалы
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
История ничему не учит: Германия опять строит планы на войну с Россией
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Что такое лудомания и чем она опасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников