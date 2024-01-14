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Добавьте это в гуляш, и ваши домочадцы будут умолять вас о добавке

1:52
Еда

Приготовление традиционного венгерского гуляша из говядины - это настоящее искусство, гуляш -это один из символов страны, и у каждой хозяйки есть свой секрет, однако мы расскажем вам несколько хитростей, которые сделают ваше мясо идеально мягким и сочным, при этом вам не придется придумывать какие-то таинственные ингредиенты или технологии.

Добавьте это в гуляш, и ваши домочадцы будут умолять вас о добавке
Фото: Own work by Marekjochec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 400 г говядины;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 ст. ложка муки;
  • 2 ст. ложки томатной пасты;
  • Растительное масло;
  • Вода;
  • Соль;
  • Перец.


Приготовление:

Подготовка мяса:

Промойте мясо и нарежьте на порционные кусочки.

Подготовка лука:

Нарежьте лук полукольцами или по вашему вкусу.

Обжарка:

Разогрейте растительное масло на сковороде.
Обжаривайте мясо и лук до золотистой корки.
Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.

Тушение:

Продолжайте обжаривать мясо до изменения цвета.
Увеличьте огонь и тушите, пока вся жидкость не испарится.

Добавление томатной пасты и муки:

Введите томатную пасту и муку, хорошо перемешивайте в течение 2 минут.

Заливка водой:

Добавьте 1,5 стакана воды.
Доведите соус до кипения, периодически перемешивая мясо.

Тушение:

Тушите гуляш на среднем огне 10-12 минут.

Завершение:

Добавьте измельченную зелень.

Накройте гуляш крышкой, выключите огонь и дайте блюду настояться. Теперь ваше мясо станет настоящим украшением стола.

К столу ароматное блюдо можно подавать с любым гарниром, который любят ваши домашние. Но помните, что блюдо очень ароматное и приготовлено с большим количеством соуса, так что желательно, чтобы гарнир был достаточно простой и смог впитать вкус этого замечательного венгерского яства.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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