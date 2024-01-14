Добавьте это в гуляш, и ваши домочадцы будут умолять вас о добавке

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление традиционного венгерского гуляша из говядины - это настоящее искусство, гуляш -это один из символов страны, и у каждой хозяйки есть свой секрет, однако мы расскажем вам несколько хитростей, которые сделают ваше мясо идеально мягким и сочным, при этом вам не придется придумывать какие-то таинственные ингредиенты или технологии.

Фото: Own work by Marekjochec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

400 г говядины;

1 репчатый лук;

1 ст. ложка муки;

2 ст. ложки томатной пасты;

Растительное масло;

Вода;

Соль;

Перец.



Приготовление:

Подготовка мяса:

Промойте мясо и нарежьте на порционные кусочки.

Подготовка лука:

Нарежьте лук полукольцами или по вашему вкусу.

Обжарка:

Разогрейте растительное масло на сковороде.

Обжаривайте мясо и лук до золотистой корки.

Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.

Тушение:

Продолжайте обжаривать мясо до изменения цвета.

Увеличьте огонь и тушите, пока вся жидкость не испарится.

Добавление томатной пасты и муки:

Введите томатную пасту и муку, хорошо перемешивайте в течение 2 минут.

Заливка водой:

Добавьте 1,5 стакана воды.

Доведите соус до кипения, периодически перемешивая мясо.

Тушение:

Тушите гуляш на среднем огне 10-12 минут.

Завершение:

Добавьте измельченную зелень.

Накройте гуляш крышкой, выключите огонь и дайте блюду настояться. Теперь ваше мясо станет настоящим украшением стола.

К столу ароматное блюдо можно подавать с любым гарниром, который любят ваши домашние. Но помните, что блюдо очень ароматное и приготовлено с большим количеством соуса, так что желательно, чтобы гарнир был достаточно простой и смог впитать вкус этого замечательного венгерского яства.