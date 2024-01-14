Добавьте это в гуляш, и ваши домочадцы будут умолять вас о добавке

Приготовление традиционного венгерского гуляша из говядины - это настоящее искусство, гуляш -это один из символов страны, и у каждой хозяйки есть свой секрет, однако мы расскажем вам несколько хитростей, которые сделают ваше мясо идеально мягким и сочным, при этом вам не придется придумывать какие-то таинственные ингредиенты или технологии.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подготовка мяса:
Промойте мясо и нарежьте на порционные кусочки.
Подготовка лука:
Нарежьте лук полукольцами или по вашему вкусу.
Обжарка:
Разогрейте растительное масло на сковороде.
Обжаривайте мясо и лук до золотистой корки.
Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
Тушение:
Продолжайте обжаривать мясо до изменения цвета.
Увеличьте огонь и тушите, пока вся жидкость не испарится.
Добавление томатной пасты и муки:
Введите томатную пасту и муку, хорошо перемешивайте в течение 2 минут.
Заливка водой:
Добавьте 1,5 стакана воды.
Доведите соус до кипения, периодически перемешивая мясо.
Тушение:
Тушите гуляш на среднем огне 10-12 минут.
Завершение:
Добавьте измельченную зелень.
Накройте гуляш крышкой, выключите огонь и дайте блюду настояться. Теперь ваше мясо станет настоящим украшением стола.
К столу ароматное блюдо можно подавать с любым гарниром, который любят ваши домашние. Но помните, что блюдо очень ароматное и приготовлено с большим количеством соуса, так что желательно, чтобы гарнир был достаточно простой и смог впитать вкус этого замечательного венгерского яства.
Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.