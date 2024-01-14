Аппетитный рулет с красной рыбой вызовет восторг: можно есть на завтрак и готовить в качестве закуски

Этот рулет из лаваша с красной рыбой разнообразит обычное меню. Его можно есть на завтрак или использовать в качестве закуски для праздничного стола.
Подготовьте все необходимые компоненты. Листья салата предварительно вымойте и тщательно обсушите.
1. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Возьмите половинку огурца и нарежьте тонкими ломтиками.
2. Смажьте первый лист лаваша половиной творожного сыра. Посыпьте укропом.
3. Разложите листья салата равномерно по всей поверхности лаваша. Накройте его вторым листом, смажьте его оставшимся сыром и посыпьте оставшимся укропом.
4. Разложите ломтики красной рыбы по всей поверхности, также положите кружочки огурца.
5. Сформируйте рулет. Поставьте его в холодильник на пару часов, обернув пищевой плёнкой.
Источник: 1000.menu
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