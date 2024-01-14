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Аппетитный рулет с красной рыбой вызовет восторг: можно есть на завтрак и готовить в качестве закуски

Аппетитный рулет с красной рыбой

0:58
Еда

Этот рулет из лаваша с красной рыбой разнообразит обычное меню. Его можно есть на завтрак или использовать в качестве закуски для праздничного стола.

Аппетитный рулет с красной рыбой
Фото: Curing salmon Uploaded by Fæ by Miia Ranta from Finland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Подготовьте все необходимые компоненты. Листья салата предварительно вымойте и тщательно обсушите.

1. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Возьмите половинку огурца и нарежьте тонкими ломтиками.

2. Смажьте первый лист лаваша половиной творожного сыра. Посыпьте укропом.

3. Разложите листья салата равномерно по всей поверхности лаваша. Накройте его вторым листом, смажьте его оставшимся сыром и посыпьте оставшимся укропом.

4. Разложите ломтики красной рыбы по всей поверхности, также положите кружочки огурца.

5. Сформируйте рулет. Поставьте его в холодильник на пару часов, обернув пищевой плёнкой.

Источник: 1000.menu

Роллы из лаваша с рыбой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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