Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки

Простое блюдо с лавашом на ужин

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо станет отличным вариантом для ужина. В него входят все ингредиенты для пиццы.

Фото: Flickr: Mmm...better the next day by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Подготовьте 1 ролл тонкого лаваша, одну луковицу, 500 г шампиньонов, 500 г варёной колбасы, 2 помидора, 5 консервированных огурцов, 150 г твёрдого сыра, 2 ст. ложки кетчупа, 2 столовые ложки растительного масла.

Для заливки понадобятся два яйца, 100 г твёрдого сыра, 100 мл молока, соль и перец по вкусу.

Приготовление

1. Полукольца лука обжариваются на растительном масле, после чего добавляются пластинки грибов и также обжариваются.

2. Лаваш смазывается кетчупом и выкладывается охлаждённая поджарка. Сверху добавляются колбаса и огурцы, нарезанные длинными брусочками, и посыпается натёртым сыром.

3. Затем лаваш скручивается в рулет, который разрезается на кусочки по высоте формы для запекания. Кусочки рулета выкладываются в предварительно смазанную маслом форму.

4. Помидоры, порезанные кусочками, распределяются между рулетиками.

5. Яйца взбиваются, солятся, перчатся, и добавляются молоко вместе с половиной натёртого сыра. Все ингредиенты хорошо перемешиваются.

6. Заливка наливается на пирог, затем посыпается оставшимся сыром, и пирог выпекается в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20-25 минут.