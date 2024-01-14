Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки

Это блюдо станет отличным вариантом для ужина. В него входят все ингредиенты для пиццы.
Подготовьте 1 ролл тонкого лаваша, одну луковицу, 500 г шампиньонов, 500 г варёной колбасы, 2 помидора, 5 консервированных огурцов, 150 г твёрдого сыра, 2 ст. ложки кетчупа, 2 столовые ложки растительного масла.
Для заливки понадобятся два яйца, 100 г твёрдого сыра, 100 мл молока, соль и перец по вкусу.
Приготовление
1. Полукольца лука обжариваются на растительном масле, после чего добавляются пластинки грибов и также обжариваются.
2. Лаваш смазывается кетчупом и выкладывается охлаждённая поджарка. Сверху добавляются колбаса и огурцы, нарезанные длинными брусочками, и посыпается натёртым сыром.
3. Затем лаваш скручивается в рулет, который разрезается на кусочки по высоте формы для запекания. Кусочки рулета выкладываются в предварительно смазанную маслом форму.
4. Помидоры, порезанные кусочками, распределяются между рулетиками.
5. Яйца взбиваются, солятся, перчатся, и добавляются молоко вместе с половиной натёртого сыра. Все ингредиенты хорошо перемешиваются.
6. Заливка наливается на пирог, затем посыпается оставшимся сыром, и пирог выпекается в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20-25 минут.
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