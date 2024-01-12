76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?

Вред чрезмерного потребления соли широко известен, но ее использование невозможно исключить, поскольку именно соль придает блюдам более насыщенный вкус.
На первый взгляд может показаться, что такой обычный продукт не может быть дорогим. Даже экзотические варианты, такие как розовая и черная соль, кажутся доступными. Однако стоимость некоторых видов соли может быть весьма высокой, и каждый может позволить себе лишь избранный выбор.
Есть ли соль, которая считается самой дорогой на планете? Да, в этом рекордсменом считается южнокорейская соль с легким аметистовым оттенком и названием Amethyst Bamboo 9x. За килограмм этой соли приходится заплатить более 850 долларов.
Этот продукт считается весьма полезным, и его используют в ограниченных количествах в профилактических целях. Производство этой соли включает сложный процесс: бамбук заполняется солью, а для герметизации используется особая глина. Затем соль подвергается обжигу при очень высокой температуре для сохранения всех целебных свойств.
Несмотря на высокую стоимость, этот продукт пользуется популярностью среди ценителей изысканной кухни.
Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.