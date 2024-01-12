76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вред чрезмерного потребления соли широко известен, но ее использование невозможно исключить, поскольку именно соль придает блюдам более насыщенный вкус.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

На первый взгляд может показаться, что такой обычный продукт не может быть дорогим. Даже экзотические варианты, такие как розовая и черная соль, кажутся доступными. Однако стоимость некоторых видов соли может быть весьма высокой, и каждый может позволить себе лишь избранный выбор.

Есть ли соль, которая считается самой дорогой на планете? Да, в этом рекордсменом считается южнокорейская соль с легким аметистовым оттенком и названием Amethyst Bamboo 9x. За килограмм этой соли приходится заплатить более 850 долларов.

Этот продукт считается весьма полезным, и его используют в ограниченных количествах в профилактических целях. Производство этой соли включает сложный процесс: бамбук заполняется солью, а для герметизации используется особая глина. Затем соль подвергается обжигу при очень высокой температуре для сохранения всех целебных свойств.

Несмотря на высокую стоимость, этот продукт пользуется популярностью среди ценителей изысканной кухни.