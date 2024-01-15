Хрустящая запечённая курятина, пропитанная медово-горчичным соусом

Запечённая до хрустящей корочки курятина с лимонно-чесночным вкусом

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочная курятина, запечённая в духовке в медово-горчичном соусе покорит сердце гостей вашего праздника.

Фото: Own work by Pdpics

Разогрейте духовку до температуры 200°C. Слегка смажьте противень для запекания растительным маслом. Отложите.

В большой миске взбейте вместе яйцо, масло, лимонный сок, петрушку, чеснок, соль и перец.

Обмакните куриные грудки в яичную смесь и оставьте на 5 минут, пока готовится крошка.

Накройте и оставьте мариноваться в холодильнике от 30 минут до часа (если позволяет время).

В другой миске смешайте панировочные сухари, паприку, чесночный порошок, луковый порошок и сыр пармезан.

Обваляйте курицу, обмазанную яйцом, в смеси панировочных сухарей и пармезана, слегка прижимая, чтобы равномерно покрыть.

Выложите кусочки курицы на противень и слегка сбрызните растительным маслом. Запекайте в течение 10 минут. Переверните и запекайте ещё 5-10 минут или до готовности. Обжаривайте последние 2-3 минуты, чтобы получилась золотистая хрустящая корочка.