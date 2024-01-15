Сливочный картофельный суп покорит ваше сердце

Порадуйте себя и своих близких сливочным изысканным супом с беконом, сыром и картофелем.
Добавьте картофель, лук, куриный бульон, соль и перец в мультиварку. Поставьте её на низкую мощность на 6 часов или на высокую на 4 часа.
В кастрюле смешайте сливочное масло, муку, жирные сливки и сметану. Взбивайте до загустения.
Когда мультиварка будет готова, влейте загустевшую смесь. Перемешайте, накройте и убавьте мощность мультиварки ещё на 30 минут.
Подавайте с тертым сыром, беконом и нарезанным зеленым луком. Наслаждайтесь!
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