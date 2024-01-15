Нежнейшая курятина Терияки со сладким соусом

Курица Терияки из трёх ингредиентов полностью изменит ваше представление о приготовлении птицы. Благодаря идеальному балансу солёного и сладкого курятина получает великолепный вкус.
Ингредиенты: 1 кг куриных бедер без костей и кожи (910 г), нарезанных кубиками
1 стакан соевого соуса (240 мл), 1/2 стакана коричневого сахара (110 г).
Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на средне-сильном огне.
Выложите курицу и обжарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
Добавьте соевый соус и коричневый сахар и перемешайте, затем доведите до кипения. Готовьте, пока соус не загустеет и не покроет курицу.
Подавайте с рисом, по желанию. Наслаждайтесь!
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