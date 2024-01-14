Аппетитный ужин или завтрак из яиц, сыра и колбасы на сковороде за 5 минут

Вкусный ужин из самых простых и доступных продуктов, приготовление которого занимает буквально пять минут — это отличная идея! Для этого аппетитного блюда на сковороде от YouTube-канала "Panna Lesia" нужны только пара яиц и ещё несколько продуктов, которые всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску разбейте 2 яйца, добавьте 2 ст. л. сметаны или йогурта, 2 ст. л. муки и щепотку соды. Добавьте щепотку соли и всё как следует перемешайте. У вас получится жидкое тесто.
2. Порежьте помидор кубиками, положите его в тесто. Туда же добавьте мелко нарезанную колбасу или ветчину, а также сыр, натёртый на тёрке или нарезанный мелким кубиком. Добавьте мелко нарезанную свежую или сушёную зелень, всё хорошо перемешайте.
3. Налейте в сковороде немного растительного масла, разогрейте её и ложкой выкладывайте тесто, как на оладьи. Обжаривайте получившиеся лепёшки с каждой стороны по 4-5 минут под крышкой.
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