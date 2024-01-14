Аппетитный ужин или завтрак из яиц, сыра и колбасы на сковороде за 5 минут

Вкусный завтрак или ужин из яиц, колбасы и сыра: готовится буквально 5 минут

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный ужин из самых простых и доступных продуктов, приготовление которого занимает буквально пять минут — это отличная идея! Для этого аппетитного блюда на сковороде от YouTube-канала "Panna Lesia" нужны только пара яиц и ещё несколько продуктов, которые всегда есть в холодильнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

2 яйца;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. сметаны или йогурта;

по 1 щепотке соли и соды;

50 г колбасы или ветчины;

50 г сыра;

1 помидор;

свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук).

Приготовление

1. В миску разбейте 2 яйца, добавьте 2 ст. л. сметаны или йогурта, 2 ст. л. муки и щепотку соды. Добавьте щепотку соли и всё как следует перемешайте. У вас получится жидкое тесто.

2. Порежьте помидор кубиками, положите его в тесто. Туда же добавьте мелко нарезанную колбасу или ветчину, а также сыр, натёртый на тёрке или нарезанный мелким кубиком. Добавьте мелко нарезанную свежую или сушёную зелень, всё хорошо перемешайте.

3. Налейте в сковороде немного растительного масла, разогрейте её и ложкой выкладывайте тесто, как на оладьи. Обжаривайте получившиеся лепёшки с каждой стороны по 4-5 минут под крышкой.