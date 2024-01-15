Сочный пирог с фаршем по классическому ирландскому рецепту

Рецепт традиционного ирландского пирога с фаршем

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Украсьте своё праздничный стол настоящим ирландским пирогом с фаршем.

Фото: http://flaper.org/ by Unknown author

Смешайте сухие ингредиенты: смешайте муку, сливочное масло, сахарную пудру и соль в миске. Затем разотрите холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, пальцами или в кухонном комбайне, пока смесь не станет похожа на крупную панировочную крошку.

Смешайте влажные ингредиенты: взбейте яичный желток и воду в отдельной миске, затем добавьте в сухую смесь.

Для приготовления теста: соедините вместе, чтобы добавить сухие кусочки, или взбейте в кухонном комбайне до образования однородной массы.

Охладите корж пирога, хорошо завернутый в пищевую пленку, в течение 30 минут, чтобы клейковина размягчилась перед раскатыванием.

Раскатайте тесто для пирога на посыпанной мукой поверхности толщиной в четверть дюйма, чтобы оно поместилось в форму для выпечки. Вы можете загнуть края.

Выпекайте корж для пирога при температуре 180°C.