Сочный пирог с фаршем по классическому ирландскому рецепту

Украсьте своё праздничный стол настоящим ирландским пирогом с фаршем.
Смешайте сухие ингредиенты: смешайте муку, сливочное масло, сахарную пудру и соль в миске. Затем разотрите холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, пальцами или в кухонном комбайне, пока смесь не станет похожа на крупную панировочную крошку.
Смешайте влажные ингредиенты: взбейте яичный желток и воду в отдельной миске, затем добавьте в сухую смесь.
Для приготовления теста: соедините вместе, чтобы добавить сухие кусочки, или взбейте в кухонном комбайне до образования однородной массы.
Охладите корж пирога, хорошо завернутый в пищевую пленку, в течение 30 минут, чтобы клейковина размягчилась перед раскатыванием.
Раскатайте тесто для пирога на посыпанной мукой поверхности толщиной в четверть дюйма, чтобы оно поместилось в форму для выпечки. Вы можете загнуть края.
Выпекайте корж для пирога при температуре 180°C.
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