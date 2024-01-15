Маффины с ветчиной и сыром в медовой глазури

Английские кексы с ветчиной и сыром

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочные, слегка подслащенные маффины с ветчиной и сыром чеддер, покрытые сладкой медовой глазурью, станут великолепным утренним, полуденным или вечерним угощением.

Фото: Mmm... cornbread muffins by jeffreyw

Разогрейте духовку до 170°С. Слегка смажьте форму для маффинов на 12 чашек кулинарным спреем с антипригарным покрытием или выложите в формочки для маффинов. Отложите.

В большой миске взбейте вместе муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и соль.

В отдельной миске взбейте вместе растопленное сливочное масло, молоко, мед и яйцо. Смешайте влажные ингредиенты с сухими до однородной массы. Добавьте нарезанную ветчину и тёртый сыр.

Равномерно распределите тесто по подготовленным формочкам для маффинов, заполняя каждую почти полностью. Выпекайте в течение 20 минут или до золотисто-коричневого цвета, пока зубочистка, вставленная в середину, не выйдет чистой. Дайте маффинам остыть на противне 5 минут, прежде чем переложить на решетку, установленную на противне, чтобы стекала глазурь.

В небольшой миске взбейте вместе растопленное сливочное масло и мёд для глазури. Равномерно смажьте глазурью верх каждого маффина. Подавайте тёплым или комнатной температуры.