Классический сочный сэндвич с сыром по британскому рецепту

Сэндвич с сыром по традицинному британскому рецепту

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сэндвич из трёх ингредиентов не только быстро и легко готовится, но и получается сочным, ароматным и приятным на вкус.

Фото: http://www.public-domain-image.com/public-domain-images-pictures-free-stock-photos/food-and-drink-public-domain-images-pictures/burgers-and-sandwiches-public-domain-images-pictures/grilled-cheese-sandwiches.jpg by Jon Sullivan

Установите решетку для духовки на 4-6 дюймов ниже жаровни, затем включите духовку для запекания на сильном огне. Застелите противень алюминиевой фольгой. Установите решетку внутри противня. Натрите 100 грамм острого сыра чеддер на крупной тёрке.

Выложите на решетку 2 ломтика белого хлеба для бутербродов. Обжаривайте до образования густой золотисто-коричневой корочки, около 2 минут. Переверните хлеб и запекайте, пока вторая сторона не станет тёмно-золотисто-коричневой, ещё около 2 минут.

Выньте противень из духовки. Прижмите тосты друг к другу и поставьте вертикально на решетку на 2 минуты, чтобы они слегка остыли и стали хрустящими с обеих сторон. (После того, как сыр расплавится, основа станет менее влажной.)

Выложите тосты ровным слоем на решетку. Распределите сыр по хлебу, убедившись, что края полностью покрыты, чтобы коржи не подгорели (может показаться, что сыр лежит высокой горкой, но он расплавится).

Сбрызните каждый тост 2 чайными ложками соуса. Готовьте, пока сыр не начнет пузыриться и не приобретёт золотисто-коричневый оттенок, от 2 до 4 минут. Дайте остыть 1-2 минуты перед подачей.