Мясной пирог с сочной начинкой по классическому британскому рецепту

Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представяляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего пирога с сочной подливкой и сытной начинкой из говядины и овощей.

Фото: կարկանդակ by Չափորոշչային

В большой, глубокой, жаропрочной сковороде (например, 10-дюймовой чугунной сковороде) разогрейте растительное масло на среднем огне.

Добавьте нарезанный лук и готовьте, помешивая, пока лук не станет прозрачным. Добавьте морковь, помидоры и сельдерей и продолжайте готовить в течение 5 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Добавьте говяжий фарш и разломайте его ложкой на мелкие кусочки.

Продолжайте помешивать смесь, пока вся говядина не станет непрозрачной и перестанет быть розовой, затем добавьте фасоль.

Посыпьте содержимое сковороды мукой, затем перемешайте. Добавьте пива, тимьян и хорошо размолотый черный перец. Посолите по вкусу, затем снимите с огня и отставьте остывать на 10 минут, пока вы разогреваете духовку до 200°С.

Посыпьте слоёное тесто небольшим количеством муки и раскатайте в квадрат, достаточно большой, чтобы покрыть сковороду. Раскатайте тесто на сковороде. Обрежьте все выступающие края теста.

Поставьте сковороду в духовку и запекайте в течение 25-30 минут до золотистого цвета и образования пузырьков. Дайте остыть в течение 10 минут перед подачей.