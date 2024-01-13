Ленивые вареники с картофелем и жареным лучком: простой и вкусный ужин

Нужна только картошка, яйца и немного муки: вкуснейшие ленивые вареники на ужин

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Несложный в приготовлении и быстрый ужин из доступных продуктов - мечта каждой хозяйки. Попробуйте приготовить по рекомендации YouTube-канала "Вкусный уголок" невероятно вкусные ленивые вареники, но не с творогом, а с картофелем — вам они точно понравятся!

Фото: openverse.org by Gary Soup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

2 яйца;

700 г картофеля;

250 г муки;

2 луковицы;

растительное масло или сало;

соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление

1. Картофель почистите, нарежьте на куски и сварите до готовности. После того, как картошка сварилась, слейте воду, добавьте соль (пол чайной ложки), чуть-чуть чёрного перца, и разомните толкушкой.

2. Примерно 100 г сала нарежьте кубиками (если сала нет — возьмите растительное масло), выложите на разогретую сковороду, слегка обжарьте, добавьте к нему мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.

3. В остывшую растолчённую картошку добавьте 2 сырых яйца, перемешайте. Понемногу добавьте в картофель муку и замесите мягкое картофельное тесто.

4. Раскатайте тесто в жгут и нарежьте его на небольшие кусочки. Варите кусочки картофельного теста в кипящей подсоленной воде примерно пять минут после закипания.

5. Сваренные ленивые вареники выложите в миску, добавьте к ним обжаренный лук с салом и аккуратно перемешайте.