Ленивые вареники с картофелем и жареным лучком: простой и вкусный ужин

Несложный в приготовлении и быстрый ужин из доступных продуктов - мечта каждой хозяйки. Попробуйте приготовить по рекомендации YouTube-канала "Вкусный уголок" невероятно вкусные ленивые вареники, но не с творогом, а с картофелем — вам они точно понравятся!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Картофель почистите, нарежьте на куски и сварите до готовности. После того, как картошка сварилась, слейте воду, добавьте соль (пол чайной ложки), чуть-чуть чёрного перца, и разомните толкушкой.
2. Примерно 100 г сала нарежьте кубиками (если сала нет — возьмите растительное масло), выложите на разогретую сковороду, слегка обжарьте, добавьте к нему мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
3. В остывшую растолчённую картошку добавьте 2 сырых яйца, перемешайте. Понемногу добавьте в картофель муку и замесите мягкое картофельное тесто.
4. Раскатайте тесто в жгут и нарежьте его на небольшие кусочки. Варите кусочки картофельного теста в кипящей подсоленной воде примерно пять минут после закипания.
5. Сваренные ленивые вареники выложите в миску, добавьте к ним обжаренный лук с салом и аккуратно перемешайте.
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