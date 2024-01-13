Макароны с говяжьим фаршем и чесноком: вкусное и сытное блюдо на каждый день

Благодаря пикантному вкусу и простоте в приготовлении, паста с говяжьим фаршем идеально подходит для вечернего ужина.
В большой кастрюле на средне-сильном огне разогрейте говяжий фарш, лук, чеснок, соль, перец и кетчуп.
Разделайте говядину, чтобы добавить приправы, и готовьте, пока она не подрумянится, около 6-7 минут.
Влейте говяжий бульон и одну чашку воды и доведите до кипения. Добавьте макароны и тушите в течение 20 минут или пока макароны не будут полностью прожарены, а бульон не уварится, периодически помешивая.
Влейте молоко и сыр. Перемешивайте, пока сыр не расплавится. Подавайте, украсив небольшим количеством нарезанного зелёного лука. Наслаждайтесь!
Лаваш с сыром станет отличным блюдом на завтрак.