Вкуснейшие лодочки начос с болгарским перцем

Лодочки начос с острым болгарским перцем

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление таких начос занимает около 20 минут.

Фото: From Wikimedia Commons, the free media repository

Удалите семена, сердцевину и оболочку из болгарских перцев, затем нарежьте каждый на 6 вертикальных кусочков. Отложите нарезанные болгарские перцы в сторону.

Готовьте фарш из индейки на средне-сильном огне, разламывая по мере приготовления. Готовьте, пока индейка не потеряет розовый цвет и не будет прожарена. Слейте жир.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смешайте приготовленную индейку со специями и сальсой. Равномерно распределите смесь по формочкам из болгарского перца, сверху посыпьте сыром.

Запекайте на противне, застеленном пергаментом, в течение 10 минут или пока сыр не расплавится, а перец не станет горячим.

Дополнительные ингредиенты: нарезанный перец халапеньо, авокадо, обезжиренный греческий йогурт или сметана, или нарезанный зеленый лук.