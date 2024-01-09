Быстрый ужин из макарон с фаршем и овощами понравится и взрослым и детям. Рецептом поделился сайт russianfood. com.
Вам понадобятся макароны (спагетти), фарш, помидоры в собственном соку, чеснок, овощи замороженные, базилик сушёный, сыр.
Приготовление
1. Размещаем сразу три кастрюли на плите. В одной из них варим макароны, во второй тушим фарш с помидорами в собственном соку и чесноком. В третьей готовим овощи с добавлением сушёного базилика.
2. Соединяем вместе макароны, фарш с овощами, добавляем немного тёртого сыра и подаём к столу.
Ваш ужин готов всего за несколько минут!
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