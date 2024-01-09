Макароны с фаршем и овощами придутся по вкусу вашей семье

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрый ужин из макарон с фаршем и овощами понравится и взрослым и детям. Рецептом поделился сайт russianfood. com.

Фото: Spaghetti med ansjoser, hvidløg, kapers og chili by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вам понадобятся макароны (спагетти), фарш, помидоры в собственном соку, чеснок, овощи замороженные, базилик сушёный, сыр.

Приготовление

1. Размещаем сразу три кастрюли на плите. В одной из них варим макароны, во второй тушим фарш с помидорами в собственном соку и чесноком. В третьей готовим овощи с добавлением сушёного базилика.

2. Соединяем вместе макароны, фарш с овощами, добавляем немного тёртого сыра и подаём к столу.

Ваш ужин готов всего за несколько минут!