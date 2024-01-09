Простой торт без выпечки понравится домочадцам. Готовить его просто, понадобятся доступные продукты. Рецептом поделился сайт russianfood.com.
Ингредиенты (на 6 порций):
Для украшения (по желанию):
Приготовление
1. Подготовьте пищевую плёнку, сливочное масло оставьте при комнатной температуре на некоторое время, чтобы оно размягчилось.
2. Сырой арахис положите на сухую сковороду и обжарьте в течение 5-7 минут, помешивая. Измельчите продукт блендером.
3. Возьмите глубокую ёмкость и взбейте в ней сливочное масло около трёх минут. Влейте к нему сгущённое молоко, не переставая взбивать. Должна получиться однородная масса без комков.
4 Добавьте к сливочной смеси оба вида сухих завтраков и арахис. Тщательно перемешайте ингредиенты.
5. Форму застелите пищевоё плёнкой, выложите массу, утрамбуйте. Отправьте блюдо в холодильник на 2-3 часа.
8. После охлаждения снимите плёнку.
9. Растопите шоколад, добавьте к каждому виду по одной столовой ложки воды. Переложите в кондитерские мешки или пакеты с отрезанным уголком. Украсьте торт, создавая сеточку.
Торт готов.
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