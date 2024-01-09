Торт из кукурузных хлопьев придётся по душе домочадцам

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой торт без выпечки понравится домочадцам. Готовить его просто, понадобятся доступные продукты. Рецептом поделился сайт russianfood.com.

Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968 is licensed under Creative Commons Zero (see here)

Ингредиенты (на 6 порций):

Кукурузные хлопья — 180-200 г.

Сухой завтрак (шоколадные шарики) — 180-200 г.

Сливочное масло (размягчённое) — 200 г.

Сгущённое молоко — 280 г.

Арахис — 100 г.

Для украшения (по желанию):

Белый шоколад — 80 г.

Тёмный или молочный шоколад — 80 г.

Приготовление

1. Подготовьте пищевую плёнку, сливочное масло оставьте при комнатной температуре на некоторое время, чтобы оно размягчилось.

2. Сырой арахис положите на сухую сковороду и обжарьте в течение 5-7 минут, помешивая. Измельчите продукт блендером.

3. Возьмите глубокую ёмкость и взбейте в ней сливочное масло около трёх минут. Влейте к нему сгущённое молоко, не переставая взбивать. Должна получиться однородная масса без комков.

4 Добавьте к сливочной смеси оба вида сухих завтраков и арахис. Тщательно перемешайте ингредиенты.

5. Форму застелите пищевоё плёнкой, выложите массу, утрамбуйте. Отправьте блюдо в холодильник на 2-3 часа.

8. После охлаждения снимите плёнку.

9. Растопите шоколад, добавьте к каждому виду по одной столовой ложки воды. Переложите в кондитерские мешки или пакеты с отрезанным уголком. Украсьте торт, создавая сеточку.

Торт готов.