Как предотвратить потемнение шампиньонов при готовке

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Не каждый кулинар умеет отличить свежие шампиньоны от тех, которые начинают портиться, что может вызвать сомнения, подходят ли они для готовки.

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Особенно это может беспокоить начинающего повара, замечающего, что грибы становятся темнее при жарке. Вообще-то это нормальная реакция грибов на термическую обработку, не связанная с их качеством.

Если грибы потемнели и утратили натуральный блеск, шляпка стала плоской, поверхность стала липкой или скользкой, грибные пластинки стали рыхлыми, а на срезе ножки появилась чернота, то они испорчены и не пригодны к употреблению.

Чтобы сохранить грибы светлыми, можно воспользоваться хитростью: добавить несколько капель лимонного сока в воду, в которой моются грибы. Это можно сделать прямо в процессе приготовления. Такие грибы точно не потемнеют, хотя и не сохранят такой светлый оттенок, как при свежести.