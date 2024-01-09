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Салат с курицей и ананасом станет изюминкой вашего праздничного стола

1:10
Еда

Представляем вашему вниманию вкуснейший салат с курицей и ананасом, который непременно порадует гостей вашего праздника.

Салат с курицей и ананасом станет изюминкой вашего праздничного стола
Фото: Own work by 4028mdk09

Изюминкой блюда является пикантность мяса, которая достигается за счёт использования имбиря. Если вы хотите получить ярко выраженную корочку, можно дополнительно смазать птицу мёдом. Для украшения такого нежного сладкого салата из пекинской капусты и ананаса профессионалы рекомендуют спелую клюкву.

Курицу нарезать соломкой, полить жидкостью из консервированных ананасов, оставить на полчаса или час. После того, как достанете курицу, посыпьте имбирём и солью. Перемешайте руками, стараясь измельчить специи.

Выложите на противень, накройте фольгой. Запекайте при температуре 190 градусов 25-30 минут. Достаньте ананасы, нарежьте кубиками. Нашинкуйте капустные листья.

Смешайте их с запечённой курицей, измельчённым зелёным луком, укропом. Заправьте йогуртом, подавайте, не настаивая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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