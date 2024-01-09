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Питательный диетический салат с фасолью и пекинской капустой

1:03
Еда

Вы можете сытно поесть без мяса, если приготовите блюдо с использованием бобовых культур. Представляем вашему вниманию питательный салат с фасолью. 

Питательный диетический салат с фасолью и пекинской капустой
Фото: Mmm... red beans and rice by jeffreyw

Вечером замочите фасоль, утром промойте. Залейте свежей водой, доведите до кипения. После варки, не соля, 45 минут. Попробуйте проткнуть вилкой – если зёрна легко протыкаются и разваливаются, можете выключать плиту.

Разогрейте на сковороде оливковое масло, обжарьте тёртый чеснок. Добавьте томатную пасту и 1/3 стакана кипячёной воды. Смешайте. Высыпьте туда фасоль, готовьте около 10 минут без крышки.

Ближе к концу добавьте измельчённый острый перец. Срежьте твердые кусочки с капустных листьев, измельчите то, что осталось. Смешайте с тёплой фасолью. Посыпьте сверху твёрдым сыром, подавайте.

Ранее приводился рецепт салата с кукурузой, сыром и хлебом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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