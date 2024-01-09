Вкуснейший салат с ветчиной для вашего праздничного стола

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите гостей своего праздника вкусным и простым в приготовлении салатом с ветчиной.

Фото: Own work by Arnaud 25

Такой салат хорошо смотрится на праздничном столе, можно подавать с простым гарниром — отварным рисом, гречкой, макаронами. Ветчину легко заменить варёной колбасой или беконом, свиными сосисками, сардельками, даже копчеными сосисками — ориентируйтесь сами.

Способ приготовления: взбить 2 яйца с молоком, обжарить как классический омлет. Можно добавить туда немного тёртого сыра и специй.

На растительном масле обжарить грибы, лук, ломтики ветчины. Соединить с нашинкованными капустными листьями.

Скрутить омлет трубочкой, разрезать поперек. Соединить с салатом. Оставшееся яйцо необходимо залить холодной водой, после закипания варить ровно 4 минуты.

Сверху полить желтком, как заправкой, подавать.