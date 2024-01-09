Салат с кальмарами "Феерия вкуса"

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию салат с кальмарами по-пекински, который по достоинству оценят гости вашего торжества.

Фото: Own work by Takeaway

Морепродукты всегда делают блюда особенными, а если придумать к ним интересный соус, получится настоящая феерия вкуса. Консервированного морского обитателя лучше не брать — он, скорее всего, всё испортит.

Сырые кальмары необходимо подвергнуть термической обработке: вскипятите воду, очень хорошо посолите. Опустите 1 тушку кальмара, достаньте через 2 минуты. Повторите для остальных. Когда все кальмары ошпарятся, опустите их туда вместе, выключите огонь под сковородой, накройте её крышкой. Подождите 5-7 минут.

Достаньте готовые тушки, снимите с каждой пленку. Нарежьте кольцами, выдавите сверху дольку лимона. Перепелиные яйца отварить (4-5 минут), очистить, разрезать на четвертинки. Листья нарежьте произвольно. Яблоко крупно натрите на тёрке.

Смешайте эти продукты. Добавьте сюда кольца кальмаров и зелёный горошек. Поперчите, заправьте майонезом.