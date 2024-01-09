Клессический салат "Цезарь" по-пекински с курицей — находка для гурманов

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейший салат "Цезарь" может украсить не только праздничный стол — он достоен того, чтобы его подали даже королю.

Фото: Own work by flagstaffotos [at] gmail.com

Классический цезарь по-пекински с курицей известен и любим во всём мире. Гурманы проверяют мастерство шеф-поваров именно по умению приготовить идеальный салат "Цезарь".

Курицу отварить без кожицы, нарезать кубиками. Помидоры черри — разрезать пополам. Раздавить зубчик чеснока, обжарить на оливковом масле (2 ст. л.), вынуть.

Высыпать туда небольшие кубики белого хлеба. Смешать. Когда они впитают чесночное масло, сбрызните противень.

Запекайте при температуре 200 градусов до появления прозрачного румянца. Капустные листья нашинкуйте, выложите горкой. Сверху выложите курицу, помидоры.

Приготовьте заправку: измельчите зубчик чеснока, перетрите с солью. Влить горчицу, лимонный сок. Добавить сырой яичный желток, взбить.

В последнюю очередь ввести оливковое масло (1 ст. л.). Полученным соусом полить салат, взбить его компоненты, посыпать сухариками, тёртым сыром.