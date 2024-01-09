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Вкуснейший салат с креветками, пекинской капустой и ананасами

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Еда

Порадуйте своих родных и близких великолептым салатом с креветками, который станет одним из постоянных блюд вашего праздничного стола. 

Вкуснейший салат с креветками, пекинской капустой и ананасами
Фото: originally posted to Flickr as エビのマヨクリーム / shrimps cream salad by yomi yomi

Представляем вашему вниманию простой в приготовлении и непревзойдённый по вкусовым качествам салат.

Очищенные креветки отварить в подсоленной воде в течение 1-2 минут. Слить воду и остудить.

Пекинскую капусту нарезать. Добавить к капусте креветки, ананас и половину зёрен граната.

Для заправки смешайте сметану, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, перец и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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