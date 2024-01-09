Вкуснейший салат с креветками, пекинской капустой и ананасами

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте своих родных и близких великолептым салатом с креветками, который станет одним из постоянных блюд вашего праздничного стола.

Фото: originally posted to Flickr as エビのマヨクリーム / shrimps cream salad by yomi yomi

Представляем вашему вниманию простой в приготовлении и непревзойдённый по вкусовым качествам салат.

Очищенные креветки отварить в подсоленной воде в течение 1-2 минут. Слить воду и остудить.

Пекинскую капусту нарезать. Добавить к капусте креветки, ананас и половину зёрен граната.

Для заправки смешайте сметану, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, перец и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте.