Порадуйте своих родных и близких великолептым салатом с креветками, который станет одним из постоянных блюд вашего праздничного стола.
Представляем вашему вниманию простой в приготовлении и непревзойдённый по вкусовым качествам салат.
Очищенные креветки отварить в подсоленной воде в течение 1-2 минут. Слить воду и остудить.
Пекинскую капусту нарезать. Добавить к капусте креветки, ананас и половину зёрен граната.
Для заправки смешайте сметану, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, перец и соль по вкусу. Хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте.
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