Торт "Лёгкость лета" станет любимым десертом семьи

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Лёгкость лета" — быстрый десерт, которым вы сможете порадовать домочадцев. Он не потребует возни с духовкой. Рецепт из личной коллекции автора.

Фото: https://unsplash.com/photos/surQ2mkZNxw Image Gallery by Brina Blum brina_blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты для коржей:

200 г овсяного печенья.

100 г сливочного масла.

1 ч. ложка какао-порошка

Ингредиенты для крема:

500 г творожного сыра.

200 мл сливок.

100 г сахара.

1 ч. ложка ванильного сахара.

Сок и цедра 1 лимона.

Для декора возьмите свежие ягоды (клубнику, малину или чернику), мятные листья. Подойдут и замороженные ягоды.

Приготовление коржей. В блендере измельчите печенье в крошку. Добавьте размягчённое сливочное масло и какао. Перемешивайте до получения однородной массы. Разделите смесь на две части.

Формирование коржей. На дне съёмной формы (диаметром 20 см) уложите одну половину печенья и равномерно распределите, создавая основание для торта. Убедитесь, что слой плотный. Поставьте в морозильник на 15-20 минут, чтобы застыл.

Приготовление крема. В глубокой миске взбейте творожный сыр с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавьте сливки и продолжайте взбивать до образования стабильных пиков. Влейте сок и цедру лимона, тщательно перемешайте.

Сборка торта. Выньте форму из морозильника. На застывший слой печенья положите половину творожного крема. Затем равномерно распределите вторую половину печенья. Накройте оставшимся творожным кремом. Выровняйте поверхность.

Поставьте торт в холодильник на не менее чем четыре часа (лучше на ночь), чтобы он полностью застыл и пропитался. Перед подачей украсьте торт свежими ягодами и мятными листьями.

Этот торт не требует выпекания, лёгок в приготовлении и обладает освежающим вкусом летних ягод и лимона.