Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев знает, что скоро придут плохие новости с фронта и тушит "пожар" живой силой
Названы эффективные способы борьбы с целлюлитом
Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати
Музыкант Андрей Макаревич* признался, что заставил голодать Росконцерт
Четыре важных совета по выращиванию огурцов
Продление срока водительских удостоверений: почему водителям лучше заменить их заранее
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Рецепт подливы как в столовых СССР: подойдёт к любому гарниру
Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье

Аппетитный чизкейк съедят до последней крошки

1:21
Еда

Этот простой шоколадный чизкейк станет отличным десертом к чаю. Готовить его очень просто.

Аппетитный чизкейк съедят до последней крошки
Фото: originally posted to Flickr as Cheesecake by Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобятся:

  • Сахарное печенье — 150 г.
  • Сливочное масло — 50 г.
  • Сахар — 100 г.
  • Сливки для взбивания — 120 мл.
  • Горький шоколад 150 г.
  • Какао-порошок 2 столовые ложки.
  • Сливочный сыр — 200 г.

Приготовление:

1. Растопите шоколад на водяной бане и остудите.

2. Печенье покрошите до состояния крошки, добавьте к нему растопленное сливочное масло и столовую ложку сахара. У вас получится основа для чизкейка.

3. Утрамбуйте основу и уберите в холодильник.

4. Взбейте сливки, положите к ним растопленный шоколад и порошок какао (перед этим разведите его небольшим количеством горячей воды). Все ингредиенты перемешайте.

5. Сыр взбейте с сахаром. Добавьте к шоколадной массе. Всё смешайте.

6. Выложите на охлажденную основу в форме.

7. Уберите блюдо в морозильную камеру на час, потом переместите в холодильник на 30 минут.

Источник: e-w-e.one

Рецепт чизкейка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Последние материалы
Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати
Музыкант Андрей Макаревич* признался, что заставил голодать Росконцерт
Четыре важных совета по выращиванию огурцов
Продление срока водительских удостоверений: почему водителям лучше заменить их заранее
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Рецепт подливы как в столовых СССР: подойдёт к любому гарниру
Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье
Киев держит "плацдарм" в Крынках по одной причине: горы трупов боевиков ВСУ
Секрет бесплатного повышения класса обслуживания: садитесь на борт последними
Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников