Аппетитный чизкейк съедят до последней крошки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой шоколадный чизкейк станет отличным десертом к чаю. Готовить его очень просто.

Фото: originally posted to Flickr as Cheesecake by Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобятся:

Сахарное печенье — 150 г.

Сливочное масло — 50 г.

Сахар — 100 г.

Сливки для взбивания — 120 мл.

Горький шоколад 150 г.

Какао-порошок 2 столовые ложки.

Сливочный сыр — 200 г.

Приготовление:

1. Растопите шоколад на водяной бане и остудите.

2. Печенье покрошите до состояния крошки, добавьте к нему растопленное сливочное масло и столовую ложку сахара. У вас получится основа для чизкейка.

3. Утрамбуйте основу и уберите в холодильник.

4. Взбейте сливки, положите к ним растопленный шоколад и порошок какао (перед этим разведите его небольшим количеством горячей воды). Все ингредиенты перемешайте.

5. Сыр взбейте с сахаром. Добавьте к шоколадной массе. Всё смешайте.

6. Выложите на охлажденную основу в форме.

7. Уберите блюдо в морозильную камеру на час, потом переместите в холодильник на 30 минут.

Источник: e-w-e.one