Этот простой шоколадный чизкейк станет отличным десертом к чаю. Готовить его очень просто.
Вам понадобятся:
Приготовление:
1. Растопите шоколад на водяной бане и остудите.
2. Печенье покрошите до состояния крошки, добавьте к нему растопленное сливочное масло и столовую ложку сахара. У вас получится основа для чизкейка.
3. Утрамбуйте основу и уберите в холодильник.
4. Взбейте сливки, положите к ним растопленный шоколад и порошок какао (перед этим разведите его небольшим количеством горячей воды). Все ингредиенты перемешайте.
5. Сыр взбейте с сахаром. Добавьте к шоколадной массе. Всё смешайте.
6. Выложите на охлажденную основу в форме.
7. Уберите блюдо в морозильную камеру на час, потом переместите в холодильник на 30 минут.
Источник: e-w-e.one
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