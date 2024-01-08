Рецепт подливы как в столовых СССР: подойдёт к любому гарниру

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Подлива как в столовых СССР. Она вкусна, имеет насыщенный колор, и подойдёт к любому гарниру, скрасив его и делая его мягче.

Фото: commons.wikimedia. org by Stangoldsmith is licensed under GNU Free Documentation License

Рис, пюре, макароны — всё будет только вкуснее с этим соусом.

Ингредиенты:

Растительное масло — 1 ст л.

Сливочное масло — 1 ст л.

Мука — 1 ст л.

Томатная паста — 1 ст л.

Сахар — 1 ст л.

Соль, перец — по вкусу.

Вода — 500 мл.

Приготовление:

Нагреваем на сковороде ложку растительного и ложку сливочного масла. Добавляем в масло ложку муки, обжариваем её до золотистости.

Затем хорошенько обжариваем ложку томатной пасты. После этого насыпаем сахар, перец и соль (отлично впишется чайная ложка сухого бульона).

Постепенно наливаем воду, постоянно помешивая, чтобы не было комков.

Можно добавить сливки (любой жирности), тогда соус будет интереснее и вкуснее. Приятного аппетита!

Автор "Простая кухня".