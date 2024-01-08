Подлива как в столовых СССР. Она вкусна, имеет насыщенный колор, и подойдёт к любому гарниру, скрасив его и делая его мягче.
Рис, пюре, макароны — всё будет только вкуснее с этим соусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нагреваем на сковороде ложку растительного и ложку сливочного масла. Добавляем в масло ложку муки, обжариваем её до золотистости.
Затем хорошенько обжариваем ложку томатной пасты. После этого насыпаем сахар, перец и соль (отлично впишется чайная ложка сухого бульона).
Постепенно наливаем воду, постоянно помешивая, чтобы не было комков.
Можно добавить сливки (любой жирности), тогда соус будет интереснее и вкуснее. Приятного аппетита!
Автор "Простая кухня".
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.