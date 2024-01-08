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Простой торт "Прага" полюбит вся семья

1:47
Еда

Простой торт без выпечки "Прага" станет отличной вкуснятиной к чаю. Готовить его очень просто.

Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Фото: Эту фотографию сделал я by Ковалёв Николай Николаевич is licensed under I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.

Ингредиенты: 200 г печенья "Петит-бер" (или любого другого песочного печенья), 100 г сливочного масла, 100 г шоколада 200 мл сливок (жирностью не менее 33%), 200 г сгущённого молока, 2 яйца, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление:

1. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане.
2. Измельчите печенье в крошку.
3. Смешайте печенье с растопленным маслом и тщательно перемешайте.
4. Получившуюся массу выложите в форму для торта и равномерно уплотните, чтобы образовался основной слой торта. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы основа застыла.
5. В кастрюле смешайте сливки, сгущённое молоко, яйца и какао-порошок. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте ванильный экстракт.
6. Разломите шоколад на кусочки и добавьте в полученную смесь, продолжайте помешивать до полного растворения шоколада. Дайте смеси немного остыть.
7. Выньте форму из холодильника и налейте шоколадную массу на остывшую основу. Разровняйте поверхность.
8. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).
9. Как торт застынет, украсьте его по желанию шоколадной стружкой, свежими ягодами или орехами.

Ваш торт готов к подаче.

Лучшие торты без выпечки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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