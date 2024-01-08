Простой торт "Прага" полюбит вся семья

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой торт без выпечки "Прага" станет отличной вкуснятиной к чаю. Готовить его очень просто.

Фото: Эту фотографию сделал я by Ковалёв Николай Николаевич is licensed under I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.

Ингредиенты: 200 г печенья "Петит-бер" (или любого другого песочного печенья), 100 г сливочного масла, 100 г шоколада 200 мл сливок (жирностью не менее 33%), 200 г сгущённого молока, 2 яйца, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление:

1. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане.

2. Измельчите печенье в крошку.

3. Смешайте печенье с растопленным маслом и тщательно перемешайте.

4. Получившуюся массу выложите в форму для торта и равномерно уплотните, чтобы образовался основной слой торта. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы основа застыла.

5. В кастрюле смешайте сливки, сгущённое молоко, яйца и какао-порошок. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте ванильный экстракт.

6. Разломите шоколад на кусочки и добавьте в полученную смесь, продолжайте помешивать до полного растворения шоколада. Дайте смеси немного остыть.

7. Выньте форму из холодильника и налейте шоколадную массу на остывшую основу. Разровняйте поверхность.

8. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).

9. Как торт застынет, украсьте его по желанию шоколадной стружкой, свежими ягодами или орехами.

Ваш торт готов к подаче.