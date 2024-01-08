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Этот завтрак разнообразит меню

1:16
Еда

Классический английский завтрак может быть отличным вариантом, чтобы разнообразить повседневное меню. Готовить его быстро и просто.

Этот завтрак разнообразит меню
Фото: Own work by Pratiti090 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

— 2 куска бекона.
— 2-3 сосиски или колбаски.
— 2 яйца.
— Помидоры (половинка или целый помидор, по желанию).
— 2 тоста.
— Масло для жарки.
— Соль и перец по вкусу.
— Немного зелени для украшения (петрушка, укроп или зелёный лук).

Приготовление

1. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
2. Обжарьте бекон до золотистости, затем выложите его на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.
3. В той же сковороде обжарьте сосиски или колбаски до готовности.
4. В отдельной сковороде приготовьте яйца (можно сделать глазунью или сварить их вкрутую).
5. Поджарьте тосты.
6. Выложите бекон, сосиски, яйца, помидоры и тосты на тарелку.
7. Посолите и поперчите по вкусу.
8. Подавайте со свежими кусочками помидоров и зеленью.

Классический английский завтрак
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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