Этот завтрак разнообразит меню

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический английский завтрак может быть отличным вариантом, чтобы разнообразить повседневное меню. Готовить его быстро и просто.

Фото: Own work by Pratiti090 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

— 2 куска бекона.

— 2-3 сосиски или колбаски.

— 2 яйца.

— Помидоры (половинка или целый помидор, по желанию).

— 2 тоста.

— Масло для жарки.

— Соль и перец по вкусу.

— Немного зелени для украшения (петрушка, укроп или зелёный лук).

Приготовление

1. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

2. Обжарьте бекон до золотистости, затем выложите его на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.

3. В той же сковороде обжарьте сосиски или колбаски до готовности.

4. В отдельной сковороде приготовьте яйца (можно сделать глазунью или сварить их вкрутую).

5. Поджарьте тосты.

6. Выложите бекон, сосиски, яйца, помидоры и тосты на тарелку.

7. Посолите и поперчите по вкусу.

8. Подавайте со свежими кусочками помидоров и зеленью.