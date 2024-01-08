Вкуснейший ужин из грибов и гречки: вам понравится этот простой рецепт

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте своих родных простым, но при этом очень вкусным ужином из обычной гречки, картофеля и грибов.

Фото: openverse.org by nvarchar is licensed under CC BY-SA 2.0.

Готовить это блюдо по рекомендации YouTube-канала "Кухня на любой вкус с Еленой Ус" чрезвычайно легко, а получается оно таким аппетитным, причём даже без мяса!

Ингредиенты:

300 г картофеля;

1 стакан гречки;

400-500 г грибов (шампиньонов);

2-3 морковки;

2 луковицы;

4 стакана воды;

соль, специи по вкусу (например, итальянские).

Приготовление

1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте его на растительном масле на сковороде, добавив ложку сахара для лёгкой карамелизации.

2. Вымытые шампиньоны нарежьте четвертинками, положите на сковороду к луку, посолите, поперчите и обжаривайте.

3. Морковь натрите на тёрке, добавьте к грибам и луку на сковородку, обжаривайте всё вместе.

4. Картофель натрите на тёрке.

5. Промытую гречневую крупу насыпьте в горшочек для запекания, сверху положите натёртый картофель, добавьте чайную ложку соли, насыпьте итальянские травы. Сверху выложите грибы, обжаренные с луком и морковью.

6. Влейте 4 стакана воды. Закройте крышкой и запекайте в духовке в течение 1 часа при температуре 180 градусов.