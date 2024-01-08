Порадуйте своих родных простым, но при этом очень вкусным ужином из обычной гречки, картофеля и грибов.
Готовить это блюдо по рекомендации YouTube-канала "Кухня на любой вкус с Еленой Ус" чрезвычайно легко, а получается оно таким аппетитным, причём даже без мяса!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте его на растительном масле на сковороде, добавив ложку сахара для лёгкой карамелизации.
2. Вымытые шампиньоны нарежьте четвертинками, положите на сковороду к луку, посолите, поперчите и обжаривайте.
3. Морковь натрите на тёрке, добавьте к грибам и луку на сковородку, обжаривайте всё вместе.
4. Картофель натрите на тёрке.
5. Промытую гречневую крупу насыпьте в горшочек для запекания, сверху положите натёртый картофель, добавьте чайную ложку соли, насыпьте итальянские травы. Сверху выложите грибы, обжаренные с луком и морковью.
6. Влейте 4 стакана воды. Закройте крышкой и запекайте в духовке в течение 1 часа при температуре 180 градусов.
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