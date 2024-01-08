Простой в приготовлении и при этом очень вкусный и сочный салат требует всего четырёх ингредиентов, но всем гостям всегда нравится эта чудесная закуска!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте крупным кубиком 3-4 варёных яйца.
2. Так же кубиками нарежьте кольца консервированного ананаса.
3. Нарежьте кубиками плавленый сырок.
4. Сложите нарезанные ингредиенты в глубокий салатник, добавьте маринованные шампиньоны, заправьте майонезом. Если есть желание, в салат можно добавить свежую зелень.
Чтобы сделать салат более хрустящим, можно добавить немного нарезанной пекинской капусты.
Источник: YouTube-канал "Кухня на любой вкус с Еленой Ус"
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