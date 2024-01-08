Вкусный салат всего из 4 ингредиентов: понравится всем

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой в приготовлении и при этом очень вкусный и сочный салат требует всего четырёх ингредиентов, но всем гостям всегда нравится эта чудесная закуска!

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

150-200 г маринованных шампиньонов;

1 плавленый сырок;

консервированные ананасы (3 кольца);

3-4 яйца;

свежая зелень по желанию;

майонез для заправки.

Приготовление

1. Нарежьте крупным кубиком 3-4 варёных яйца.

2. Так же кубиками нарежьте кольца консервированного ананаса.

3. Нарежьте кубиками плавленый сырок.

4. Сложите нарезанные ингредиенты в глубокий салатник, добавьте маринованные шампиньоны, заправьте майонезом. Если есть желание, в салат можно добавить свежую зелень.

Чтобы сделать салат более хрустящим, можно добавить немного нарезанной пекинской капусты.

Источник: YouTube-канал "Кухня на любой вкус с Еленой Ус"