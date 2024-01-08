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Вкусный салат всего из 4 ингредиентов: понравится всем

1:04
Еда

Простой в приготовлении и при этом очень вкусный и сочный салат требует всего четырёх ингредиентов, но всем гостям всегда нравится эта чудесная закуска!

Вкусный салат всего из 4 ингредиентов: понравится всем
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 150-200 г маринованных шампиньонов;
  • 1 плавленый сырок;
  • консервированные ананасы (3 кольца);
  • 3-4 яйца;
  • свежая зелень по желанию;
  • майонез для заправки.

Приготовление

1. Нарежьте крупным кубиком 3-4 варёных яйца.

2. Так же кубиками нарежьте кольца консервированного ананаса.

3. Нарежьте кубиками плавленый сырок.

4. Сложите нарезанные ингредиенты в глубокий салатник, добавьте маринованные шампиньоны, заправьте майонезом. Если есть желание, в салат можно добавить свежую зелень.

Чтобы сделать салат более хрустящим, можно добавить немного нарезанной пекинской капусты.

Источник: YouTube-канал "Кухня на любой вкус с Еленой Ус"

САЛАТ КОТОРЫЙ ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ ☆ ВСЕГО 4 ИНГРЕДИЕНТА, НО КАК ЖЕ ВКУСНО ☆ Быстрый салат ☆
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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