Салат быстрого приготовления для праздничного стола с колбасой, огурчиками и зелёным горошком

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт салата быстрого приготовления выручит в ситуации, когда гости уже на пороге и нужно что-то быстро подать на стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для этого вкусного салата по рекомендации YouTube-канала "Кухня на любой вкус с Еленой Ус" ничего не нужно варить, ингредиенты нужно просто нарезать, а в итоге получается праздничная закуска!

Ингредиенты:

300-350 г копчёной колбасы;

400 г зелёного консервированного горошка;

3 свежих огурца;

1 сладкий болгарский перец;

1 крупная морковка;

свежая зелень;

соль;

для заправки — майонез или сметана, смешанная с чесноком и горчицей.

Приготовление

1. Копчёную колбасу нарежьте соломкой, переложите в салатник.

2. Морковку натрите на тёрке, переложите к колбасе в салатник.

3. Свежие огурцы и сладкий болгарский перец нарежьте соломкой, сложите в салатник.

4. Добавьте мелко нарубленную зелень, консервированный горошек. соль.

5. Заправьте салат майонезом либо сметаной с горчицей.