Рецепт салата быстрого приготовления выручит в ситуации, когда гости уже на пороге и нужно что-то быстро подать на стол.
Для этого вкусного салата по рекомендации YouTube-канала "Кухня на любой вкус с Еленой Ус" ничего не нужно варить, ингредиенты нужно просто нарезать, а в итоге получается праздничная закуска!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Копчёную колбасу нарежьте соломкой, переложите в салатник.
2. Морковку натрите на тёрке, переложите к колбасе в салатник.
3. Свежие огурцы и сладкий болгарский перец нарежьте соломкой, сложите в салатник.
4. Добавьте мелко нарубленную зелень, консервированный горошек. соль.
5. Заправьте салат майонезом либо сметаной с горчицей.
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