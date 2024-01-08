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Салат быстрого приготовления для праздничного стола с колбасой, огурчиками и зелёным горошком

1:11
Еда

Рецепт салата быстрого приготовления выручит в ситуации, когда гости уже на пороге и нужно что-то быстро подать на стол.

Салат быстрого приготовления для праздничного стола с колбасой, огурчиками и зелёным горошком
Фото: commons.wikimedia.org by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для этого вкусного салата по рекомендации YouTube-канала "Кухня на любой вкус с Еленой Ус" ничего не нужно варить, ингредиенты нужно просто нарезать, а в итоге получается праздничная закуска!

Ингредиенты:

  • 300-350 г копчёной колбасы;
  • 400 г зелёного консервированного горошка;
  • 3 свежих огурца;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • 1 крупная морковка;
  • свежая зелень;
  • соль;
  • для заправки — майонез или сметана, смешанная с чесноком и горчицей.

Приготовление

1. Копчёную колбасу нарежьте соломкой, переложите в салатник.

2. Морковку натрите на тёрке, переложите к колбасе в салатник.

3. Свежие огурцы и сладкий болгарский перец нарежьте соломкой, сложите в салатник.

4. Добавьте мелко нарубленную зелень, консервированный горошек. соль.

5. Заправьте салат майонезом либо сметаной с горчицей.

САЛАТ КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО ВАРИТЬ, ИДЕАЛЬНО БЫСТРО ВКУСНО И ПРОСТО.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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