Потрясающий закусочный салат из свеклы и солёных огурцов очень легко приготовить, а съедают его обычно одним из первых.
Самое приятное, что этот салат от YouTube-канала "Вкусные советы" очень бюджетный, и продукты для него всегда есть в холодильнике!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Варёную свеклу натрите на крупной тёрке, переложите в салатник.
2. Две луковицы нарежьте четверть кольцами, обжарьте нарезанный лук на растительном масле в течение двух минут. Добавьте к луку чёрный перец и сахар, жарьте ещё две минуты. Выключите огонь и дайте жареному луку остыть.
3. Солёные огурцы натрите на крупной тёрке.
4. Мелко нарежьте петрушку.
5. Соедините натёртую свеклу, солёные огурцы, жареный лук. Добавьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте.
Готовый салат украсьте петрушкой.
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