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Витаминный салат из свеклы и огурчиков: вкусная и лёгкая закуска за копейки

1:17
Еда

Потрясающий закусочный салат из свеклы и солёных огурцов очень легко приготовить, а съедают его обычно одним из первых.

Витаминный салат из свеклы и огурчиков: вкусная и лёгкая закуска за копейки
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Самое приятное, что этот салат от YouTube-канала "Вкусные советы" очень бюджетный, и продукты для него всегда есть в холодильнике!

Ингредиенты:

  • 2 солёных огурца;
  • 2 варёные свеклы;
  • 2 луковицы;
  • петрушка;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1/3 ч. л. сахара;
  • чёрный перец.

Приготовление

1. Варёную свеклу натрите на крупной тёрке, переложите в салатник.

2. Две луковицы нарежьте четверть кольцами, обжарьте нарезанный лук на растительном масле в течение двух минут. Добавьте к луку чёрный перец и сахар, жарьте ещё две минуты. Выключите огонь и дайте жареному луку остыть.

3. Солёные огурцы натрите на крупной тёрке.

4. Мелко нарежьте петрушку.

5. Соедините натёртую свеклу, солёные огурцы, жареный лук. Добавьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте.

Готовый салат украсьте петрушкой.

Сколько Салатов не готовил на Праздник, но этот съедается Первым. А стоит 2 копейки.Закусочный САЛАТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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