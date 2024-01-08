Витаминный салат из свеклы и огурчиков: вкусная и лёгкая закуска за копейки

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Потрясающий закусочный салат из свеклы и солёных огурцов очень легко приготовить, а съедают его обычно одним из первых.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Самое приятное, что этот салат от YouTube-канала "Вкусные советы" очень бюджетный, и продукты для него всегда есть в холодильнике!

Ингредиенты:

2 солёных огурца;

2 варёные свеклы;

2 луковицы;

петрушка;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. майонеза;

1/3 ч. л. сахара;

чёрный перец.

Приготовление

1. Варёную свеклу натрите на крупной тёрке, переложите в салатник.

2. Две луковицы нарежьте четверть кольцами, обжарьте нарезанный лук на растительном масле в течение двух минут. Добавьте к луку чёрный перец и сахар, жарьте ещё две минуты. Выключите огонь и дайте жареному луку остыть.

3. Солёные огурцы натрите на крупной тёрке.

4. Мелко нарежьте петрушку.

5. Соедините натёртую свеклу, солёные огурцы, жареный лук. Добавьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте.

Готовый салат украсьте петрушкой.