Приготовить вкусный салат на праздник и на каждый день можно очень быстро, буквально за 5 минут, если сделать это по совету YouTube-канала "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ".
Салатик получается лёгким, свежим. Он делается без майонеза, и отлично подойдёт к любым мясным или картофельным блюдам.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Солёные огурцы нарежьте соломкой.
2. Также соломкой нарежьте свежие огурцы.
3. Мелко нарубите зелень.
4. Добавьте в салатник к свежим и солёным огурчикам с зеленью консервированный зелёный горошек. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом.
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