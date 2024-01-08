Простой и вкусный салат из свежих и солёных огурцов без майонеза за 5 минут

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусный салат на праздник и на каждый день можно очень быстро, буквально за 5 минут, если сделать это по совету YouTube-канала "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ".

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салатик получается лёгким, свежим. Он делается без майонеза, и отлично подойдёт к любым мясным или картофельным блюдам.

Ингредиенты:

2 солёных огурца;

2 свежих огурца;

пучок свежей зелени (петрушка и укроп);

3-4 ст. л. консервированного зелёного горошка;

соль, перец;

растительное масло для заправки.

Приготовление

1. Солёные огурцы нарежьте соломкой.

2. Также соломкой нарежьте свежие огурцы.

3. Мелко нарубите зелень.

4. Добавьте в салатник к свежим и солёным огурчикам с зеленью консервированный зелёный горошек. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом.