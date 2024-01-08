Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ на Западной Украине готовят три военных аэродрома для расположения F-16
Горчичный порошок поможет в борьбе с малинным жуком
Названа польза плавания для похудения
Российские ученые нашли способ омоложения людей
Профессор Мишель Жуве объяснил природу сновидений
Полковник Макгрегор: США могут быть втянуты в войну с Россией в Чёрном море
Водителям рассказали, как содержать автомобильный аккумулятор зимой
Внутри ТЦ "Ашан" в Кривом Роге работал цех по производству FPV-дронов и БПЛА
3 занимательных иностранных фильма со стереотипами о России

Простой и вкусный салат из свежих и солёных огурцов без майонеза за 5 минут

0:59
Еда

Приготовить вкусный салат на праздник и на каждый день можно очень быстро, буквально за 5 минут, если сделать это по совету YouTube-канала "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ".

Простой и вкусный салат из свежих и солёных огурцов без майонеза за 5 минут
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салатик получается лёгким, свежим. Он делается без майонеза, и отлично подойдёт к любым мясным или картофельным блюдам.

Ингредиенты:

  • 2 солёных огурца;
  • 2 свежих огурца;
  • пучок свежей зелени (петрушка и укроп);
  • 3-4 ст. л. консервированного зелёного горошка;
  • соль, перец;
  • растительное масло для заправки.

Приготовление

1. Солёные огурцы нарежьте соломкой.

2. Также соломкой нарежьте свежие огурцы.

3. Мелко нарубите зелень.

4. Добавьте в салатник к свежим и солёным огурчикам с зеленью консервированный зелёный горошек. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом.

Два Простых Салата из солёных огурцов за 5 минут!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Последние материалы
Американский морпех: "Сопротивляться бесполезно, Россия усиливается"
Филипп Киркоров пообещал отдать свои гонорары жителям Белгорода
Стало известно, сколько стоят пластические операции Киркорова и Пугачёвой
Певица Лариса Долина объявила об отъезде из страны: "Я что-то упустила!"
Политическая элита Украины срочно начала выводить свои активы за границу
Названы эффективные упражнения для устранения сутулости
Ученые обнаружили благотворное влияние брака на здоровье пациентов
Киев знает, что скоро придут плохие новости с фронта, и тушит "пожар" живой силой
Аппетитный чизкейк съедят до последней крошки
Названы эффективные способы борьбы с целлюлитом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников