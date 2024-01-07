Аппетитный торт "Зебра" без выпечки

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Зебра" станет отличным десертом к чаю. Его готовить очень просто. Кроме того, вам не нужно будет стоять у плиты.

Фото: Oreo by mihoda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

— 400 г печенья "Орео".

— 200 г творожного сыра.

— 200 г сгущённого молока.

— 100 г сливочного масла.

— 2 ст. ложки какао-порошка.

— Ванильный экстракт.

Приготовление:

1. Печенье измельчите в миске до получения крошки. Перемешайте их с растопленным сливочным маслом.

2. В форму для торта выложите печенье с маслом, утрамбуйте и выровняйте.

3. В отдельной миске смешайте творожный сыр, сгущённое молоко и ванильный экстракт.

4. Разделите смесь на две части. Положите в одну часть какао-порошка и хорошо перемешайте.

5. Выложите по очереди белую и шоколадную массу на печенье в форме, чтобы получился эффект зебры.

6. Разровняйте поверхность торта и уберите в холодильник. Дайте блюду постоять несколько часов.

7. Перед подачей украсьте торт по желанию (фруктами, ягодами, шоколадом).

Блюдо готово к подаче.