Торт "Зебра" станет отличным десертом к чаю. Его готовить очень просто. Кроме того, вам не нужно будет стоять у плиты.
Ингредиенты:
— 400 г печенья "Орео".
— 200 г творожного сыра.
— 200 г сгущённого молока.
— 100 г сливочного масла.
— 2 ст. ложки какао-порошка.
— Ванильный экстракт.
Приготовление:
1. Печенье измельчите в миске до получения крошки. Перемешайте их с растопленным сливочным маслом.
2. В форму для торта выложите печенье с маслом, утрамбуйте и выровняйте.
3. В отдельной миске смешайте творожный сыр, сгущённое молоко и ванильный экстракт.
4. Разделите смесь на две части. Положите в одну часть какао-порошка и хорошо перемешайте.
5. Выложите по очереди белую и шоколадную массу на печенье в форме, чтобы получился эффект зебры.
6. Разровняйте поверхность торта и уберите в холодильник. Дайте блюду постоять несколько часов.
7. Перед подачей украсьте торт по желанию (фруктами, ягодами, шоколадом).
Блюдо готово к подаче.
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