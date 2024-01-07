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Необычный рецепт: приготовление вареного яйца желтком наружу

1:06
Еда

Приготовление вареных яиц с желтком наружу — это необычное и экзотическое угощение, процесс готовки которого, хоть и не сложен, но далеко не всем знаком.

Необычный рецепт: приготовление вареного яйца желтком наружу
Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Для создания этого блюда вам понадобится нестандартный набор:

  • кастрюля,
  • фонарик,
  • скотч,
  • чулок
  • и лед.

Приготовление:

  1. Возьмите яйцо в ладошку, осторожно сжимайте и приложите снизу включенный фонарик так, чтобы просветить продукт. Если яйцо светлеет внутри, значит, все в порядке.
  2. Оберните яйцо скотчем и завяжите в чулок так, чтобы продукт оказался посередине.
  3. Начните вращать яйцо в чулке, как если бы это была центрифуга.
  4. Просветите яйцо фонариком еще раз — оно должно потемнеть внутри.
  5. Уложите яйцо со скотчем в кастрюлю с водой и варите, как обычно.
  6. Переложите сваренное яйцо в тарелку с льдом, чтобы охладить, затем очистите.

В результате получится экзотическое яйцо, у которого желток будет наружу, а белок останется внутри.

Приятного аппетита!

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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