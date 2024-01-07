Необычный рецепт: приготовление вареного яйца желтком наружу

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Приготовление вареных яиц с желтком наружу — это необычное и экзотическое угощение, процесс готовки которого, хоть и не сложен, но далеко не всем знаком.

Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Для создания этого блюда вам понадобится нестандартный набор:

кастрюля,

фонарик,

скотч,

чулок

и лед.

Приготовление:

Возьмите яйцо в ладошку, осторожно сжимайте и приложите снизу включенный фонарик так, чтобы просветить продукт. Если яйцо светлеет внутри, значит, все в порядке. Оберните яйцо скотчем и завяжите в чулок так, чтобы продукт оказался посередине. Начните вращать яйцо в чулке, как если бы это была центрифуга. Просветите яйцо фонариком еще раз — оно должно потемнеть внутри. Уложите яйцо со скотчем в кастрюлю с водой и варите, как обычно. Переложите сваренное яйцо в тарелку с льдом, чтобы охладить, затем очистите.

В результате получится экзотическое яйцо, у которого желток будет наружу, а белок останется внутри.

Приятного аппетита!