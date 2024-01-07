Паста с овощами и курицей — быстрый вариант обеда для всей семьи. Рецепт представлен на сайте pastaletto.com.
Ингредиенты:
— 200 г пасты
— 1 куриная грудка.
— 1 морковь.
— Половина крупного красного перца.
— Половина луковицы.
— 2 зубчика чеснока.
— 3 ст. ложки оливкового масла.
— Половина чайной ложки итальянских трав.
— Соль и перец по вкусу.
— Пармезан для посыпки (по желанию).
Приготовление
1. Сварите пасту и откиньте на дуршлаг.
2. Обжарьте куриное филе на сковородке с добавлением оливкового масла. После того, как филе приобретёт золотистый оттенок, переложите его в отдельную тарелку.
3. Накрошите лук на мелкие кусочки, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Обжарьте овощи до приобретения мягкости.
4. На крупной тёрке натрите морковь, перец порежьте кубиками. Добавьте к луку с чесноком и готовьте около 5 минут.
5. На сковороду положите обжаренную курицу, посыпьте её итальянскими травами, солью, перцем. Готовьте на среднем огне около 5-7 минут.
6. Отварную пасту положите к курице. Всё смешайте и готовьте в течение трёх минут.
7. Блюдо посыпьте пармезаном.
Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.