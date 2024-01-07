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Паста с овощами и курицей на обед понравится семье

1:31
Еда

Паста с овощами и курицей — быстрый вариант обеда для всей семьи. Рецепт представлен на сайте pastaletto.com.

Паста с овощами и курицей на обед понравится семье
Фото: Self-photographed by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:
— 200 г пасты
— 1 куриная грудка.
— 1 морковь.
— Половина крупного красного перца.
— Половина луковицы.
— 2 зубчика чеснока.
— 3 ст. ложки оливкового масла.
— Половина чайной ложки итальянских трав.
— Соль и перец по вкусу.
— Пармезан для посыпки (по желанию).

Приготовление

1. Сварите пасту и откиньте на  дуршлаг.

2. Обжарьте куриное филе на сковородке  с добавлением оливкового масла. После того, как филе приобретёт золотистый оттенок, переложите его в отдельную тарелку.  

3. Накрошите лук на мелкие кусочки, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Обжарьте овощи до приобретения мягкости. 

4. На крупной тёрке натрите морковь, перец порежьте кубиками. Добавьте к луку с чесноком и готовьте около 5 минут. 

5. На сковороду положите обжаренную курицу, посыпьте её итальянскими травами, солью, перцем. Готовьте на среднем огне около 5-7 минут. 

6. Отварную пасту положите к курице. Всё смешайте и готовьте в течение трёх минут. 

7. Блюдо посыпьте пармезаном.  

Паста с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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