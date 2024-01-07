Паста с овощами и курицей на обед понравится семье

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с овощами и курицей — быстрый вариант обеда для всей семьи. Рецепт представлен на сайте pastaletto.com.

Фото: Self-photographed by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

— 200 г пасты

— 1 куриная грудка.

— 1 морковь.

— Половина крупного красного перца.

— Половина луковицы.

— 2 зубчика чеснока.

— 3 ст. ложки оливкового масла.

— Половина чайной ложки итальянских трав.

— Соль и перец по вкусу.

— Пармезан для посыпки (по желанию).

Приготовление

1. Сварите пасту и откиньте на дуршлаг.

2. Обжарьте куриное филе на сковородке с добавлением оливкового масла. После того, как филе приобретёт золотистый оттенок, переложите его в отдельную тарелку.

3. Накрошите лук на мелкие кусочки, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Обжарьте овощи до приобретения мягкости.

4. На крупной тёрке натрите морковь, перец порежьте кубиками. Добавьте к луку с чесноком и готовьте около 5 минут.

5. На сковороду положите обжаренную курицу, посыпьте её итальянскими травами, солью, перцем. Готовьте на среднем огне около 5-7 минут.

6. Отварную пасту положите к курице. Всё смешайте и готовьте в течение трёх минут.

7. Блюдо посыпьте пармезаном.