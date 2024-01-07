Овсянка с фруктами готовится быстро. Она станет отличным вариантом завтрака для всей семьи. Рецепт из личной коллекции автора.
Ингредиенты:
— 1 стакан овсянки.
— 2 стакана молока.
— 1 банан.
— 1 яблоко.
— 2 ст. ложки мёда
— Четверть чайной ложки корицы.
— Любые орехи или ягоды для украшения.
Приготовление:
1. В кастрюлю положите овсяную крупу, молоко. Варите на среднем огне до готовности.
2. Помешивайте овсянку, пока она не станет густой, около 5-7 минут. Убедитесь, что у вас не слишком жидкая или слишком густая консистенция.
3. Нарежьте банан и яблоко на кусочки. Добавьте мёд.
4. Выложите овсянку в тарелки и украсьте фруктами, орехами и ягодами сверху.
5. Подавайте горячей, посыпав сверху корицей.
Этот здоровый завтрак прекрасно подойдёт для начала дня!
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