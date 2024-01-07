Овсянка с фруктами на завтрак

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка с фруктами готовится быстро. Она станет отличным вариантом завтрака для всей семьи. Рецепт из личной коллекции автора.

Фото: Oatmeal, Part 2 by Rachel Hathaway from Kansas City, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

— 1 стакан овсянки.

— 2 стакана молока.

— 1 банан.

— 1 яблоко.

— 2 ст. ложки мёда

— Четверть чайной ложки корицы.

— Любые орехи или ягоды для украшения.

Приготовление:

1. В кастрюлю положите овсяную крупу, молоко. Варите на среднем огне до готовности.

2. Помешивайте овсянку, пока она не станет густой, около 5-7 минут. Убедитесь, что у вас не слишком жидкая или слишком густая консистенция.

3. Нарежьте банан и яблоко на кусочки. Добавьте мёд.

4. Выложите овсянку в тарелки и украсьте фруктами, орехами и ягодами сверху.

5. Подавайте горячей, посыпав сверху корицей.

Этот здоровый завтрак прекрасно подойдёт для начала дня!