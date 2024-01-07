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Овсянка с фруктами на завтрак

1:05
Еда

Овсянка с фруктами готовится быстро. Она станет отличным вариантом завтрака для всей семьи. Рецепт из личной коллекции автора.

Овсянка с фруктами на завтрак
Фото: Oatmeal, Part 2 by Rachel Hathaway from Kansas City, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:
— 1 стакан овсянки.
— 2 стакана молока.
— 1 банан.
— 1 яблоко.
— 2 ст. ложки мёда
— Четверть чайной ложки корицы.
— Любые орехи или ягоды для украшения.

Приготовление:
1. В кастрюлю положите овсяную крупу, молоко. Варите на среднем огне до готовности. 
2. Помешивайте овсянку, пока она не станет густой, около 5-7 минут. Убедитесь, что у вас не слишком жидкая или слишком густая консистенция.
3. Нарежьте банан и яблоко на кусочки. Добавьте мёд.
4. Выложите овсянку в тарелки и украсьте фруктами, орехами и ягодами сверху.
5. Подавайте горячей, посыпав сверху корицей.

Этот здоровый завтрак прекрасно подойдёт для начала дня!

Полезная каша на завтрак
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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