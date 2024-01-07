Аппетитная курица с овощами на ужин

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта вкусная курица с овощами станет отличным вариантом ужина. Рецепт из личной коллекции автора.

Фото: Grilled-Chicken-Picture--La by U.S. Department of Agriculture is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

— 4 куриные грудки.

— 2 столовые ложки соевого соуса.

— 2 столовые ложки мёда.

— 2 столовые ложки оливкового масла.

— 2 зубчика чеснока, измельченных

— Соль и перец по вкусу.

— 2 луковицы, нарезанные полукольцами.

— 2 моркови, нарезанные крупными кусочками.

— 1 красный перец, нарезанный полукольцами.

— 1 желтый перец, нарезанный полукольцами.

— 1 крупный помидор, нарезанный кубиками.

— Свежие травы для украшения (петрушка, базилик или укроп).

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°C.

2. В маленькой миске смешайте соевый соус, мёд, оливковое масло, чеснок, соль и перец.

3. Выложите куриные грудки в большую форму для выпечки, залейте их приготовленным соусом, чтобы они хорошо пропитались. Поставьте в духовку на 30-40 минут .

4. В то время как курица запекается, обжарьте лук, морковь и перец на сковороде до мягкости (около 10-15 минут).

5. Добавьте на сковороду помидоры и тушите всё вместе еще 5 минут.

6. Подайте запеченную курицу с овощами, посыпьте свежими травами. Приятного аппетита!