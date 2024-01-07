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Аппетитная курица с овощами на ужин

1:33
Еда

Эта вкусная курица с овощами станет отличным вариантом ужина. Рецепт из личной коллекции автора.

Аппетитная курица с овощами на ужин
Фото: Grilled-Chicken-Picture--La by U.S. Department of Agriculture is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:
— 4 куриные грудки.
— 2 столовые ложки соевого соуса.
— 2 столовые ложки мёда.
— 2 столовые ложки оливкового масла.
— 2 зубчика чеснока, измельченных
— Соль и перец по вкусу.
— 2 луковицы, нарезанные полукольцами.
— 2 моркови, нарезанные крупными кусочками.
— 1 красный перец, нарезанный полукольцами.
— 1 желтый перец, нарезанный полукольцами.
— 1 крупный помидор, нарезанный кубиками.
— Свежие травы для украшения (петрушка, базилик или укроп).

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°C.
2. В маленькой миске смешайте соевый соус, мёд, оливковое масло, чеснок, соль и перец.
3. Выложите куриные грудки в большую форму для выпечки, залейте их приготовленным соусом, чтобы они хорошо пропитались. Поставьте в духовку на 30-40 минут .
4. В то время как курица запекается, обжарьте лук, морковь и перец на сковороде до мягкости (около 10-15 минут).
5. Добавьте на сковороду помидоры и тушите всё вместе еще 5 минут.
6. Подайте запеченную курицу с овощами, посыпьте свежими травами. Приятного аппетита!

Курица с овощами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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