Торт "Медовик" без выпечки выручит, когда требуется десерт к чаю. Его готовить проще простого. Данный рецепт из личной коллекции автора.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миске смешайте сметану, сгущённое молоко, масло, мёд и ванильный экстракт. Полученную смесь разогрейте на медленном огне, но не доводите до кипения, постоянно помешивая.
2. В форму для торта выложите слой печенья, затем нанесите на него слой смеси со сгущённым молоком. Повторяйте этот процесс, пока не закончится смесь и печенье. Последний слой должен быть из смеси.
3. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и застыл.
4. После этого выложите блюдо на плоскую тарелку и украсьте по своему усмотрению: посыпьте крошкой орехов или шоколада, нарежьте ягодами или украсьте другими фруктами.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.