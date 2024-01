Your browser does not support the audio element.

Торт "Медовик" без выпечки выручит, когда требуется десерт к чаю. Его готовить проще простого. Данный рецепт из личной коллекции автора.

Фото: Own work by Otets at lb.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Luxembourg license