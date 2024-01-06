Аппетитный "Медовик" без выпечки к чаю

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Торт "Медовик" без выпечки выручит, когда требуется десерт к чаю. Его готовить проще простого. Данный рецепт из личной коллекции автора.

Фото: Own work by Otets at lb.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Luxembourg license

Ингредиенты:

400 г печенья (любого, но лучше всего — песочное).

400 г сметаны.

200 г сгущённого молока.

200 г масла.

2 столовые ложки меда.

Ванильный экстракт или ванильный сахар.

Орехи или шоколад для украшения.

Приготовление

1. В миске смешайте сметану, сгущённое молоко, масло, мёд и ванильный экстракт. Полученную смесь разогрейте на медленном огне, но не доводите до кипения, постоянно помешивая.

2. В форму для торта выложите слой печенья, затем нанесите на него слой смеси со сгущённым молоком. Повторяйте этот процесс, пока не закончится смесь и печенье. Последний слой должен быть из смеси.

3. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и застыл.

4. После этого выложите блюдо на плоскую тарелку и украсьте по своему усмотрению: посыпьте крошкой орехов или шоколада, нарежьте ягодами или украсьте другими фруктами.