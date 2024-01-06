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Опытные хозяйки знают, как правильно варить перепелиные яйца и не допускать ошибок

1:12
Еда

Перепелиные яйца — это несомненно полезный продукт, который можно внедрить в разнообразные блюда, такие как салаты, пицца или использовать в качестве холодной закуски. Однако несмотря на их питательность, они не так часто появляются на столах.

Опытные хозяйки знают, как правильно варить перепелиные яйца и не допускать ошибок
Фото: Own work by BrokenSphere is licensed under GNU Free Documentation License

Но не каждая хозяйка знает, как готовить перепелиные яйца, чтобы сохранить их вкус и качество. Самый простой и надежный способ — варка.

Опытные кулинары рекомендуют извлечь продукт из холодильника заранее и дать ему достичь комнатной температуры перед приготовлением. Это предотвратит трескание скорлупы в кастрюле.

Для начала яйца помещаются в подходящую посуду, затем заливаются водой так, чтобы жидкость покрывала яйца на пару сантиметров. Также добавляется немного соли.

Затем содержимое доводится до кипения на сильном огне, после чего огонь уменьшается, и продолжается варка.

Для получения яиц "вкрутую" их следует варить в кипящей воде 5 минут, для яиц "всмятку" — 1-2 минуты.

После приготовления перепелиные яйца желательно переложить в холодную воду.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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