Салат с креветочным омлетом: очень вкусное блюдо на ваш стол!

Салат с креветочным омлетом — это очень вкусное блюдо на ваш праздничный и даже повседневный стол!

Фото: originally posted to Flickr as shrimps cream salad by yomi yomi

Ингредиенты:

огурец — половинка

помидор — 1 шт

креветка — 100 гр

яйцо — 2 шт

оливковое масло — 3 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 ст. л.

горчица — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: На сковородку к яйцам добавляем мелко порубленные креветки, специи, соль. Перемешиваем и обжариваем блинчики на сковородке.

На большую плоскую тарелку выкладываем овощи: пекинскую капусту, помидоры, огурцы. Разрезаем остывший скрученный яичный блинчик и укладываем поверх овощей.

Ещё добавляем обжаренные креветки и делаем заправку.

В оливковое масло добавляем сок лайма, горчицу, чеснок, соль и перец. Перемешиваем, и салатная заправка готова. Ещё немного чёрного кунжута и получается лёгкий в тоже время сытный салат!

Автор vkusny_content16.