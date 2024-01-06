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Салат с креветочным омлетом: очень вкусное блюдо на ваш стол!

Еда

Салат с креветочным омлетом — это очень вкусное блюдо на ваш праздничный и даже повседневный стол!

Салат с креветочным омлетом: очень вкусное блюдо на ваш стол!
Фото: originally posted to Flickr as shrimps cream salad by yomi yomi

Ингредиенты:

  • огурец — половинка
  • помидор — 1 шт
  • креветка — 100 гр
  • яйцо — 2 шт
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление: На сковородку к яйцам добавляем мелко порубленные креветки, специи, соль. Перемешиваем и обжариваем блинчики на сковородке.

На большую плоскую тарелку выкладываем овощи: пекинскую капусту, помидоры, огурцы. Разрезаем остывший скрученный яичный блинчик и укладываем поверх овощей.

Ещё добавляем обжаренные креветки и делаем заправку.

В оливковое масло добавляем сок лайма, горчицу, чеснок, соль и перец. Перемешиваем, и салатная заправка готова. Ещё немного чёрного кунжута и получается лёгкий в тоже время сытный салат!

Автор vkusny_content16.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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