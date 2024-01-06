Салат с креветочным омлетом — это очень вкусное блюдо на ваш праздничный и даже повседневный стол!
Ингредиенты:
Приготовление: На сковородку к яйцам добавляем мелко порубленные креветки, специи, соль. Перемешиваем и обжариваем блинчики на сковородке.
На большую плоскую тарелку выкладываем овощи: пекинскую капусту, помидоры, огурцы. Разрезаем остывший скрученный яичный блинчик и укладываем поверх овощей.
Ещё добавляем обжаренные креветки и делаем заправку.
В оливковое масло добавляем сок лайма, горчицу, чеснок, соль и перец. Перемешиваем, и салатная заправка готова. Ещё немного чёрного кунжута и получается лёгкий в тоже время сытный салат!
Автор vkusny_content16.
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