Рождественский пунш: лучший напиток для праздничного настроения в зимние праздники

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздник невозможно представить себе без напитков, а Рождество — без традиционного пунша. Попробуйте сделать настоящий рождественский пунш по рекомендации YouTube-канала "Cooking Time" — рецепт очень простой, а праздничное настроение вам и вашим близким точно будет обеспечено!

Фото: commons.wikimedia.org by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (из них получается примерно 2 литра пунша):

750 мл игристого вина (шампанского, просекко), или просто газировки для безалкогольной версии;

500 мл клюквенного сока (или другого красного кислого — гранатового. брусничного);

250 мл апельсинового сока;

сахар или мёд — по вкусу

Для сиропа:

300 мл яблочного сока;

1 палочка корицы;

5 бутончиков гвоздики;

2 звёздочки бадьяна;

цедра 1 апельсина;

любые дополнительные пряности по вкусу (например, ваниль, имбирь, барбарис).

Приготовление

1. Сначала приготовьте сироп. В ковшик налейте яблочный сок и добавьте туда все традиционные рождественские пряности: корицу, гвоздику, бадьян, апельсиновую цедру. Доведите сок с пряностями до кипения на среднем огне, уменьшите огонь и потомите ещё минут 10-15. Снимите с огня и дайте полностью остыть.

2. Возьмите большую стеклянную ёмкость, например, кувшин. Насыпьте в него лёд, налейте туда апельсиновый сок, яблочный сок с пряностями, клюквенный сок.

3. В базу для пунша налейте игристое вино или газировку, если вы делаете безалкогольный вариант.

Подавайте рождественский пунш в кувшине или в широкой чаше, добавив в неё ягоды брусники или клюквы и ломтики апельсина. Пунш разливают из чаши при помощи поварёшки или черпака.