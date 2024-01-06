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Рождественский пунш: лучший напиток для праздничного настроения в зимние праздники

1:59
Еда

Праздник невозможно представить себе без напитков, а Рождество — без традиционного пунша. Попробуйте сделать настоящий рождественский пунш по рекомендации YouTube-канала "Cooking Time" — рецепт очень простой, а праздничное настроение вам и вашим близким точно будет обеспечено!

Рождественский пунш: лучший напиток для праздничного настроения в зимние праздники
Фото: commons.wikimedia.org by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (из них получается примерно 2 литра пунша):

  • 750 мл игристого вина (шампанского, просекко), или просто газировки для безалкогольной версии;
  • 500 мл клюквенного сока (или другого красного кислого — гранатового. брусничного);
  • 250 мл апельсинового сока;
  • сахар или мёд — по вкусу

Для сиропа:

  • 300 мл яблочного сока;
  • 1 палочка корицы;
  • 5 бутончиков гвоздики;
  • 2 звёздочки бадьяна;
  • цедра 1 апельсина;
  • любые дополнительные пряности по вкусу (например, ваниль, имбирь, барбарис).

Приготовление

1. Сначала приготовьте сироп. В ковшик налейте яблочный сок и добавьте туда все традиционные рождественские пряности: корицу, гвоздику, бадьян, апельсиновую цедру. Доведите сок с пряностями до кипения на среднем огне, уменьшите огонь и потомите ещё минут 10-15. Снимите с огня и дайте полностью остыть.

2. Возьмите большую стеклянную ёмкость, например, кувшин. Насыпьте в него лёд, налейте туда апельсиновый сок, яблочный сок с пряностями, клюквенный сок.

3. В базу для пунша налейте игристое вино или газировку, если вы делаете безалкогольный вариант.

Подавайте рождественский пунш в кувшине или в широкой чаше, добавив в неё ягоды брусники или клюквы и ломтики апельсина. Пунш разливают из чаши при помощи поварёшки или черпака.

Лучший новогодний коктейль! РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПУНШ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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