Праздник невозможно представить себе без напитков, а Рождество — без традиционного пунша. Попробуйте сделать настоящий рождественский пунш по рекомендации YouTube-канала "Cooking Time" — рецепт очень простой, а праздничное настроение вам и вашим близким точно будет обеспечено!
Ингредиенты (из них получается примерно 2 литра пунша):
Для сиропа:
Приготовление
1. Сначала приготовьте сироп. В ковшик налейте яблочный сок и добавьте туда все традиционные рождественские пряности: корицу, гвоздику, бадьян, апельсиновую цедру. Доведите сок с пряностями до кипения на среднем огне, уменьшите огонь и потомите ещё минут 10-15. Снимите с огня и дайте полностью остыть.
2. Возьмите большую стеклянную ёмкость, например, кувшин. Насыпьте в него лёд, налейте туда апельсиновый сок, яблочный сок с пряностями, клюквенный сок.
3. В базу для пунша налейте игристое вино или газировку, если вы делаете безалкогольный вариант.
Подавайте рождественский пунш в кувшине или в широкой чаше, добавив в неё ягоды брусники или клюквы и ломтики апельсина. Пунш разливают из чаши при помощи поварёшки или черпака.
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