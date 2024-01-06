Приготовление салата с ананасами и куриной грудкой требует минимум ингредиентов и времени, а получается он чрезвычайно сочным, вкусным и хрустящим!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Пекинскую капусту мелко нарежьте, убрав среднюю жёсткую часть.
2. Отварное куриное филе измельчите.
3. Варёные яйца нарежьте кубиками.
4. Консервированный ананас также нарежьте кубиками.
5. Смешайте нарезанные курицу, ананас, капусту и яйца, добавьте консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом.
Источник: YouTube-канал "Просто о еде"
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