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Салат с куриной грудкой и ананасами: сочный, хрустящий, а главное, быстрый в приготовлении

0:58
Еда

Приготовление салата с ананасами и куриной грудкой требует минимум ингредиентов и времени, а получается он чрезвычайно сочным, вкусным и хрустящим!

Салат с куриной грудкой и ананасами: сочный, хрустящий, а главное, быстрый в приготовлении
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе;
  • 250 г консервированного ананаса в банке;
  • 3 яйца;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 250 г пекинской капусты;
  • майонез.

Приготовление

1. Пекинскую капусту мелко нарежьте, убрав среднюю жёсткую часть.

2. Отварное куриное филе измельчите.

3. Варёные яйца нарежьте кубиками.

4. Консервированный ананас также нарежьте кубиками.

5. Смешайте нарезанные курицу, ананас, капусту и яйца, добавьте консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом.

Источник: YouTube-канал "Просто о еде"

салат с куриной грудкой и ананасами / salad with pineapple
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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